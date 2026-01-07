Uno Santa Fe | Santa Fe | Festram

Municipales: Festram no acata la conciliación obligatoria y ratifica el paro de 48 hs con movilizaciones y cortes de ruta

Pese a la resolución del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, el gremio municipal confirmó la continuidad de las medidas de fuerza para este jueves y viernes. Cuestionó la falta de convocatoria a paritarias y adelantó protestas en distintos puntos de la provincia.

7 de enero 2026 · 16:22hs
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) resolvió no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia y ratificó el paro total de actividades por 48 horas, que se llevará adelante los días 8 y 9 de enero, con movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos del territorio santafesino.

La medida alcanza además a las jornadas del 15 y 16 de enero, tal como lo había definido el Plenario de Secretarios Generales, ámbito que —según remarcó el gremio— es el único con potestad para suspender o levantar las acciones de protesta. En ese marco, desde Festram sostuvieron que la resolución ministerial no modifica lo resuelto de manera orgánica por la conducción sindical.

Municipales: Festram lanzó un paro total de 48 horas y profundiza el plan de lucha en la provincia Santa Fe

La medida de fuerza no tendrá el mismo impacto en todos los municipios y comunas de la provincia. El alcance del paro será total o parcial según cada jurisdicción, y se limitará exclusivamente a los trabajadores municipales y comunales que se encuentran nucleados bajo la órbita de la federación, por lo que la prestación de servicios municipales podría verse afectada de manera dispar en el territorio provincial.

Desde el sindicato explicaron que el conflicto se originó en la falta de convocatoria formal a la mesa paritaria, solicitada el 31 de octubre de 2025, sin que el Gobierno provincial diera respuesta. A esa situación se sumaron encuentros informales en los que las autoridades municipales ofrecieron incrementos salariales que el gremio consideró insuficientes, al proponer un 2% para octubre, un 2% para diciembre y un 1,8% para febrero como cierre del año.

Si bien Festram confirmó que asistirá a la audiencia de conciliación fijada para el 13 de enero, aclaró que lo hará sin suspender las medidas de fuerza, al considerar que las dilaciones oficiales y la ausencia de una negociación paritaria real llevaron al Plenario a profundizar el plan de lucha.

En paralelo al paro, el gremio anunció la realización de movilizaciones y cortes de ruta, con el objetivo de visibilizar el reclamo salarial y laboral de los trabajadores municipales y comunales.

El gremio informó que hasta tanto se convoque a un nuevo Plenario para evaluar el escenario abierto tras la conciliación obligatoria, Festram ratificó todo lo actuado y confirmó la continuidad del plan de lucha en toda la provincia.

