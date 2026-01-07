Unión y Colón afrontarán la Copa Federación Femenina 2026

Desde el 8 de febrero se jugará la nueva edición del certamen que organiza la Federación Santafesina de Fútbol. Colón y Unión serán los representantes de la Liga Santafesina.

La Federación Santafesina de Fútbol confirmó los equipos de la fase de grupos de la Copa Federación 2026, certamen que reunirá a 24 equipos de distintos puntos de la provincia. La edición femenina comenzara el fin de semana del 8 de febrero. La etapa inicial será clasificatoria, con 6 zonas de cuatro equipos, que competirán todos contra todos, a una sola rueda, bajo el sistema de puntos. Unión integrará la zona 2 junto a Ferro de San Cristóbal, 9 de Julio de Rafaela y Libertad de San Jerónimo Norte, mientras que Colón lo hará en la zona 3 con Defensores de Santa Catalina de Capitán Bermúdez, Trebolense y Argentino de San Lorenzo.

Clasificarán a los Octavos de Final, los primeros de cada grupo y los 2 mejores segundos. Desde esa instancia, el torneo se definirá por eliminación directa, con cruces de ida y vuelta. En cuanto a la forma de disputa, la primera etapa, clasificatoria, está integrada por seis zonas de cuatro equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, a una sola rueda. Las posiciones en cada zona se determinarán por la mayor cantidad de puntos obtenidos.

La etapa desde octavos de final a final, total de ocho equipos, se disputará en sistema de eliminación directa, partidos de ida y vuelta comenzando en esta etapa; cuartos de final, organizados en llaves por cercanías geográficas hasta conseguir el campeón provincial; no enfrentándose en esta segunda etapa (cuartos de final) dos equipos provenientes de una misma zona.

Colón de Santa Fe formará parte de la zona 3 de la competencia provincial.jpg Colón de Santa Fe formará parte de la zona 3 de la competencia provincial.

En cada una de estas etapas se obtendrá al ganador, en primer lugar por puntos obtenidos entre sí, luego diferencia de gol y de persistir el empate con tiros del puntos del penal. Antes del comienzo de la etapa de cuartos de final se realizará una tabla general, con los seis primeros de cada zona; obteniendo las posiciones del 1 al 6, y las posiciones de esta tabla general del 7 y 8 se conformarán con la tabla de los dos mejores segundos.

Los equipos que lleguen a la etapa final obtendrán la plaza para participar de la edición 2026 de la Copa Santa Fe, si algunos de estos equipos se encontraría clasificado para la Copa Santa Fe 2026 por su condición deportiva en torneos oficiales organizados por el Concejo Federal y/o AFA, la plaza queda en consideración y potestad de la Federación Santafesina de Fútbol.

Las Zonas de la Copa Federación Femenina 2026:

Zona 1: Defensores de la Costa (Avellaneda), Ocampo Fábrica (Villa Ocampo), Ex Alumnos (San Antonio de Obligado) y Racing Club (Reconquista)

Zona 2: Ferro Dho (San Cristóbal), 9 de Julio (Rafaela), Libertad (San Jerónimo Norte) y Unión (Santa Fe)

Zona 3: Defensores de Santa Catalina (Capitán Bermúdez), Trebolense (El Trébol), Colón (Santa Fe) y Argentino (San Lorenzo)

Zona 4: Totoras Juniors, Tirando Paredes (San Lorenzo), Defensores de Barrio Vila (San Lorenzo) y Belgrano (Serodino)

Zona 5: Bartolomé Mitre (Pérez), Sacachispa (Venado Tuerto), Racing Club (Teodelina) y Rosario Morning Star

Zona 6: Juventud Pueyrredón (Venado Tuerto), Argentino (Firmat), Matienzo (Pujato) y Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto)

El Fixture Copa Federación Femenina: