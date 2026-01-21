Daniel Vila: "Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa"

Uno Santa Fe | Ovación | Daniel Vila

21 de enero 2026 · 18:08hs
El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, desmintió haber pedido 12 millones de dólares por el delantero colombiano Sebastián Villa y aclaró la situación contractual del atacante. Mientras se define su futuro en la recta final del mercado de pases, el presidente de la Lepra negó de manera categórica esa cifra.

Explicó también por qué el futbolista aún no regresó al país. Con el libro de pases del fútbol argentino próximo a cerrarse tras la prórroga dispuesta por la AFA, el caso Villa sigue siendo una de las principales incógnitas.

El delantero no se reincorporó al plantel mendocino, que ya retomó la competencia oficial con el triunfo ante Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina, y su ausencia generó versiones cruzadas en los últimos días.

Vila, al cruce por los rumores sobre el valor de Villa

Este miércoles, Vila salió a aclarar el escenario y defendió al jugador frente a las críticas: “Hubo mucho manoseo en redes” y, en ese contexto, explicó que desde el club le indicaron que permaneciera en Colombia hasta tener mayor claridad sobre su futuro deportivo.

River fue uno de los clubes que mostró interés concreto, aunque las negociaciones no prosperaron. Según detalló el presidente de Independiente Rivadavia, la operación se cayó por “diferencias insalvables” y negó de forma tajante que el club haya solicitado una cifra de 12 millones de dólares.

“Nunca existió lo de los 12 millones de dólares, fue algo que se instaló en redes. No sé por qué, esa cifra nunca existió”, sostuvo. Además, agregó: “Sí hubo conversaciones con River y al último minuto, después de varias semanas de análisis, decidieron no avanzar en la operación y ahí terminamos”.

Villa tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero no participó de la pretemporada ni fue tenido en cuenta para el debut en la Copa Argentina. Tras el cierre de la temporada pasada, el colombiano viajó a su país y aguardó allí definiciones sobre el próximo paso de su carrera.

Para el entrenador Alfredo Berti, el atacante es una pieza clave en el funcionamiento ofensivo, por lo que el club intenta resolver su situación a la brevedad.

Ante la falta de ofertas firmes, Independiente Rivadavia le comunicó un ultimátum: si no es transferido en los próximos días por una cifra cercana a la que pretende la institución, deberá presentarse a entrenar a partir del lunes y ponerse a disposición del cuerpo técnico para el Torneo Apertura.

