Darío Benedetto rescindió su contrato con Newell's

En la previa al partido ante Unión, la dirigencia de Newell's llegó a un acuerdo con Darío Benedetto y el jugador rescindió su vínculo con la institución rosarina

28 de octubre 2025 · 22:09hs
El periplo de Darío Benedetto en Newell's llegó a un rápido final. Tras el despido de Cristian "Ogro" Fabbiani, asumió Lucas Bernardi -de manera interina como DT hasta fin de año- y le comunicó al Pipa que no sería tenido en cuenta, por lo que rescindió horas más tarde.

Fue el histórico exvolante, campeón con la Lepra del Torneo Final 2013, quien informó al ex-Boca que no será de su consideración para los compromisos que restan en la campaña y con la puerta abierta para buscar nuevas oportunidades rescindió su vínculo con la institución, dejando de entrenarse junto al resto de sus compañeros en el Complejo Polideportivo Jorge B. Griffa (ex "Bella Vista").

La etapa del Pipa lejos estuvo de las expectativas en la previa, ya que oficializó su arribo en junio y en nueve partidos no logró marcar. Un ciclo marcado por las lesiones musculares y con un penal errado de manera insólita en Córdoba ante Belgrano, donde tras ser advertido por el referí disparó sin exito al medio de la portería.

La decisión de Bernardi se anticipa a lo que iba a ser un temprano final a su estadía en Newell's ya que su intención era dejar la institución cuando finalice el campeonato, debido al frustado paso donde lejos estuvo de regresar a su mejor función y por temas económicos con el club.

Luego de darse a conocer la noticia, la institución y el jugador llegaron a un rápido acuerdo y se oficializó la salida, dejando al futbolista en libertad de acción. "El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa", expresó la entidad.

