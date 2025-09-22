De la mano de Spies, Colón arrancó el trabajo para la próxima la Liga Argentina

Colón puso primera en su preparación para la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet con Leandro Spies como nuevo entrenador

Este lunes, Colón puso primera en su preparación para la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet, dando inicio a los entrenamientos con novedades en su estructura técnica. Arranca una nueva etapa con el objetivo de consolidarse en la categoría y competir con protagonismo.

La conducción ahora está en manos de Leandro Spies , quien asume como nuevo entrenador después de alejarse de Almagro. Junto a él trabajarán Roberto Monti como asistente técnico y Juan Gómez en la preparación física , conformando un cuerpo técnico renovado y enfocado en construir un equipo sólido desde lo físico y lo táctico.

image Leandro Spies puso primera en Colón para la Liga Argentina.

Los primeros días estarán centrados en el reacondicionamiento físico, evaluaciones médicas y las primeras rutinas de trabajo en cancha. La dirigencia trabaja en la conformación definitiva del plantel, que tendrá algunas caras nuevas y la continuidad de varios jugadores clave del torneo anterior.

Detalles del plantel de Colón pensando en la Liga Argentina

Siguen de la pasada temporada Bautista Fernández, Germán González, Estanislao Crespi, Thiago Chemez y Esteban Espinoza. Se agrega Juan Aldaz desde El Quillá.

Por otra parte, volvió Joaquín Fernández, y ya se incorporaron Hans Feder Ponce, Santiago Costa, Elías Cave, Andrés Jaimes y DJ Russell (estaría para fin de año recién).