La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

Con la intención de que los jugadores suplentes sumen minutos de fútbol, este lunes por la noche, Unión jugó un amistoso frente a Independiente de Santo Tomé. El encuentro se disputó en el 15 de Abril.
Por Ovación
22 de septiembre 2025 · 22:18hs
La formación suplente de Unión hizo fútbol
La formación que puso en cancha Leonardo Madelón fue la siguiente: Tomás Durso; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Juan Pablo Ludueña, Claudio Corvalán; Augusto Solari, Nicolás Palavecino, Rafael Profini, Santiago Grella; Lucas Gamba y Agustín Colazo.
Luego ingresaron: Francisco Gerometta, Emilio Giaccone, Misael Aguirre, Ezequiel Cañete y Diego Díaz. El partido finalizó 6-0 en favor del Tate y los goles lo anotaron: Ludueña, Paz, Gamba, Colazo, Palavecino y Díaz.