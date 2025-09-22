Uno Santa Fe | Unión | Unión

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

Este lunes por la noche, la formación suplente de Unión jugó un partido amistoso ante Independiente de Santo Tome, goleando 6-0

22 de septiembre 2025 · 22:18hs
La formación suplente de Unión jugó un amistoso en el 15 de Abril ante Independiente de Santo Tomé.

Con la intención de que los jugadores suplentes sumen minutos de fútbol, este lunes por la noche, Unión jugó un amistoso frente a Independiente de Santo Tomé. El encuentro se disputó en el 15 de Abril.

La formación suplente de Unión hizo fútbol

La formación que puso en cancha Leonardo Madelón fue la siguiente: Tomás Durso; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Juan Pablo Ludueña, Claudio Corvalán; Augusto Solari, Nicolás Palavecino, Rafael Profini, Santiago Grella; Lucas Gamba y Agustín Colazo.

Luego ingresaron: Francisco Gerometta, Emilio Giaccone, Misael Aguirre, Ezequiel Cañete y Diego Díaz. El partido finalizó 6-0 en favor del Tate y los goles lo anotaron: Ludueña, Paz, Gamba, Colazo, Palavecino y Díaz.

