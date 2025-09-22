Uno Santa Fe | Santa Fe | retenciones

Retenciones cero en carnes: el sector avícola santafesino advirtió que podrían aumentar sus costos hasta un 10%

Remarcaron que todavía resta saber cómo impactará en toda la cadena productiva. La eliminación temporal de retenciones regirá hasta el 31 de octubre de 2025.

El Gobierno nacional anunció la eliminación de las retenciones para las exportaciones de carnes bovinas y avícolas, medida que regirá hasta el 31 de octubre. La decisión fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, con “retenciones cero” para todos los granos en el mismo período.

Desde la Cámara Avícola Santafesina, marcaron matices respecto del alcance de la medida para su actividad. “Aún resta saber el impacto real en los precios, sobre todo en lo que es cereal. Estimamos un aumento de costos de entre un 5 y un 10%, aunque no hay certezas todavía", destacaron a este medio.

"A nosotros en el sector avícola nos va a pegar bastante mal, estamos vendiendo con los mismos precios que comercializamos desde septiembre por una cuestión de mercado”, señalaron.

LEER MÁS: Productores avícolas, en alerta por la competencia brasileña: "La foto de este momento nos tiene preocupados"

Imposibilidad de trasladar a costos

El sector también advirtió sobre las limitaciones que enfrentan a la hora de trasladar los incrementos de costos. “No creemos que hay muchas posibilidades de subir los precios trasladando ese aumento de costos. Venimos bastante mal en ese aspecto”, remarcaron.

En cuanto al impacto de la quita de retenciones en las exportaciones, los empresarios recordaron que actualmente la industria avícola no puede vender al exterior. “En lo que es exportaciones y la quita de las retenciones, hoy la industria avícola tiene cerrado todo lo que es exportación debido al brote de Influenza Aviar. Si no pasa nada extraño para octubre debería levantarse la restricción”, agregaron.

Quita de retenciones

Según el decreto, la eliminación temporal del derecho de exportación regirá hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta que se registren Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero.

granos Manuel Adorni retenciones eliminación

El esquema busca estimular el ingreso de divisas en un contexto de presión sobre el tipo de cambio. Como condición, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles tras la presentación de la DJVE, un requisito ya vigente para el agro.

La decisión se conoce en un escenario político y económico complejo: tras el revés electoral en Buenos Aires y las dificultades legislativas del oficialismo, el dólar había superado los $1.500 el viernes pasado, pese a la intervención del Banco Central.

La medida se suma a la anunciada en la mañana de hoy, que contempla "retenciones cero" para todos los granos y también hasta el 31 de octubre.

El presidente Javier Milei había anunciado en el 26 de julio pasado la baja de retenciones del 6,75% al 5% en su discurso de La Rural, una medida que “redunda en una reducción de retenciones líquidas para las cadenas de granos del 20% y una reducción en la cadena de ganado y carnes del 26% que será permanente”

retenciones carnes avícolas
