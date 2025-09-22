Uno Santa Fe | Santa Fe | basura

Recolectaron más de 1.200 kilos de basura tras los partidos de Unión y Colón en Santa Fe

En el marco del programa por “Ciudad Más Limpia”, personal municipal llevó a cabo tareas de limpieza y recolección de residuos tras la finalización de los partidos de fútbol.

22 de septiembre 2025 · 21:02hs
La Municipalidad recolectó más de 1.200 kilos de basura tras los partidos de Unión y Colón.

La Municipalidad recolectó más de 1.200 kilos de basura tras los partidos de Unión y Colón.

Durante el fin de semana pasado, la Municipalidad de Santa Fe llevó a cabo un operativo de limpieza y recolección de basura en las inmediaciones de los estadios de Colón y Unión.

En el marco del programa “Ciudad Más Limpia”, 12 agentes de la Dirección de Higiene desarrollaron las tareas con un camión y una camioneta tras la finalización de los partidos de los clubes locales frente a sus respectivos rivales. Estos trabajos son necesarios para dejar en condiciones la ciudad, luego de los eventos deportivos.

Más de 900 kilos en Unión y 300 en Colón

Tras el partido de Unión e Independiente Rivadavia de Mendoza, se recolectaron 940 kilos de residuos. En ese sentido, se limpiaron las calles aledañas al Estadio 15 de Abril, así como también las campanas donde depositan los residuos tanto los hinchas como los parrilleros.

LEER MÁS: Limpieza de la Circunvalación Oeste: recolectaron casi 64.000 kilos de basura en más de 10 kilómetros

También se recolectaron 300 kilos de basura, luego del partido del Colón y Deportivo Morón. Este operativo de limpieza se realizó en los alrededores del estadio Brigadier General Estanislao López, sobre la avenida. J.J. Paso hasta 4 de Enero y en las arterias laterales hacia el norte y el sur. En total se recolectaron 1.240 kg de residuos.

Cabe remarcar que toda la basura recolectada fue trasladada inmediatamente al complejo ambiental.

