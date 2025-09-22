Uno Santa Fe | Unión | Unión

Lautaro Vargas, en modo figura para el Unión puntero de la zona A

Tras no ser citado sorpresivamente a la Sub 20, Lautaro Vargas no se amilanó, mostró carácter y fue una de las figuras de Unión ante Independiente Rivadavia

22 de septiembre 2025 · 15:31hs
No fueron días fáciles para Lautaro Vargas al enterarse, como tantos otros, que no estaba en la lista de la Selección Sub 20 para el Mundial de Chile. Un golpe para cualquier juvenil. Pero lejos de bajar los brazos, eligió hablar donde más importa: adentro de la cancha siendo una de las figuras de Unión ante Independiente Rivadavia.

Su actuación en el 2-2 fue la mejor respuesta posible, siendo uno de los puntos más altos del equipo. Seguro en la marca, agresivo para pasar al ataque y estuvo cerca convertir. Jugó con la soltura de alguien que no dejó que la desilusión lo dominara.

El marcador de punta fue un puñal por su banda durante todo el partido y, cada vez que cruzó la mitad de cancha, generó peligro. Mostró la personalidad de un jugador maduro, de esos que no se esconden. Lo hizo en un equipo que sigue siendo líder y que ya no sorprende. Este Unión se acostumbró a competir en lo más alto y el lateral ya se ganó su lugar en esa estructura de Leonardo Madelón.

Sin lamentos ni excusas, Lautaro Vargas entendió que el camino es seguir rindiendo y el último partido en el estadio 15 de Abril, que estuvo repleto pese a la obligación de pagar un bono extra de 15.000 pesos, fue un claro mensaje: todavía tiene mucho para dar, esté o no en una lista de Selección. Aún es un misterio por qué Diego Placente lo dejó afuera.

