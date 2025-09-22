Uno Santa Fe | Colón | Colón

Qué estará en juego en Colón en las dos últimas fechas de la temporada

Colón logró mantenerse en la Primera Nacional, y en las dos últimas fechas habrá mucho en juego. ¿De qué se trata?

22 de septiembre 2025 · 10:38hs
UNO / José Busiemi

Con la permanencia garantizada en la Primera Nacional, Colón encara las dos últimas fechas del torneo con un alivio parcial, pero con importantes desafíos por delante. El Sabalero primero visitará a Estudiantes de Buenos Aires, uno de los equipos encumbrados del certamen, y cerrará su temporada en el Brigadier López ante el ya descendido CADU.

Si bien desde el punto de vista estadístico los compromisos pueden parecer secundarios, tienen un peso simbólico y estratégico: evitar que la campaña de este año quede registrada como una de las peores de la historia del club, recordando los descensos de 1959 a la Primera C y de 1981 a la Segunda División.

La continuidad de Medrán en juego

Para el entrenador Ezequiel Medrán, estos partidos son aún más importantes. Tras cinco encuentros al frente del equipo, su balance marca dos empates y tres derrotas, con apenas un gol anotado, y sin señales claras de recuperación futbolística respecto a los técnicos que lo antecedieron. La serie final podría definir su continuidad de cara a la próxima temporada, un factor que preocupa tanto a la dirigencia como al propio cuerpo técnico.

Más allá del resultado, los últimos partidos pueden servir de reivindicación para jugadores cuyo futuro en Colón está en duda. Aquellos cuyos contratos finalizan este año, como Guillermo Ortiz y Federico Jourdan, tendrán la oportunidad de mostrar su valía, mientras que otros con vínculo vigente para 2026 podrían quedar señalados como prescindibles si sus niveles no mejoran.

Jugar con grandeza y dignidad

Finalmente, aunque no haya objetivos deportivos inmediatos que alcanzar, Colón debe enfrentar estos compromisos con grandeza y dignidad. Cada minuto en la cancha, cada acción, representa el prestigio de la institución y la responsabilidad de mantener la identidad del club, más allá de la tranquilidad que aporta la salvación obtenida gracias a lo que no hicieron rivales directos como CADU y Talleres de Remedios de Escalada.

Las dos fechas finales serán, así, un cierre de temporada donde se decidirá mucho más que puntos: se jugará el futuro de jugadores y entrenador, y el honor de un Colón que busca cerrar su campaña con respeto y profesionalismo.

