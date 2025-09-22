Medrán tampoco encontró la fórmula para levantar a Colón

Colón se salvó del descenso, más por lo que no hicieron CADU y Talleres (RE) que por méritos propios. Ezequiel Medrán, también en deuda.

La llegada de Ezequiel Medrán a Colón estuvo rodeada de expectativa. Su exitoso paso por Gimnasia de Mendoza lo presentaba como un técnico joven, de ideas renovadas y capaz de sostener un proyecto en momentos de crisis. Sin embargo, su desembarco en Santa Fe no pudo torcer la floja campaña del Sabalero en la Primera Nacional y, con apenas cinco partidos dirigidos, los números hablan por sí solos: dos empates y tres derrotas, sin triunfos y con actuaciones lejos de convencer.

El DT debutó con un 1-1 en el Brigadier López frente a Chacarita, partido que terminó con la salida de Juan Manuel Azconzábal en el banco del Funebrero. Luego, acumuló tres caídas consecutivas ante Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto y Talleres de Remedios de Escalada, rivales que marcaron las debilidades de un Colón sin rumbo. Este último domingo, volvió a presentarse en Santa Fe y tampoco pudo ganar: fue 0-0 ante Deportivo Morón, en un partido con escasas situaciones, que además dejó la polémica de un penal no cobrado para el Gallito en el cierre.

Balance negativo

Más allá de los intentos por modificar esquemas y nombres en la formación titular, Medrán no consiguió darle identidad futbolística a un equipo que viene arrastrando falencias desde hace tiempo. Como sus antecesores, probó variantes, apostó por juveniles y buscó variantes tácticas, pero la irregularidad y la falta de convicción colectiva se mantuvieron.

Medrán.jpg UNO / José Busiemi

En definitiva, los cinco encuentros de Medrán dejaron como saldo:

PJ: 5

PG: 0

PE: 2

PP: 3

GF: 1

GC: 5

Una salvación ajena

Paradójicamente, Colón aseguró la permanencia mientras jugaba su primer tiempo ante Morón, gracias a las derrotas de Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada, que certificaron matemáticamente la salvación sabalera. Es decir, la tranquilidad no llegó por mérito propio, sino por lo que dejaron de hacer sus rivales directos.

Al Sabalero le restan dos compromisos para cerrar un año olvidable: visitará el próximo sábado a Estudiantes de Buenos Aires, uno de los equipos más fuertes del torneo (el encuentro está programado a las 15.30, aunque podría correrse a las 17.30), y finalmente recibirá al ya descendido CADU en el Brigadier López.

La experiencia de Medrán se suma a la de Andrés Yllana y Martín Minella, los entrenadores que pasaron tras la salida de Ariel Pereyra. Ninguno pudo revertir la herencia de un mercado de pases deficiente, una planificación equivocada y una preparación física inadecuada, que dejaron a Colón con lesiones constantes, bajo nivel colectivo e individual, y un proyecto deportivo sin bases sólidas.

El resultado es un Colón que sobrevivió a la temporada más por lo que hicieron los demás que por su propio rendimiento, y que ya piensa en reconstruir su futuro inmediato, con el desafío de no repetir errores.