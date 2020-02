De Rossi: "Mi retiro real fue en Roma"

Tras su salida repentina de Boca y su regreso a Italia, Daniele De Rossi rompió el silencio y manifestó, más en frío, sus sensaciones de lo que fue el cierre de su carrera.

El romano que tenía contrato con Boca hasta mitad del 2020, decidió cortarlo abruptamente por problemas familiares y dejó Argentina en enero mientras hacía la pretemporada.

En diálogo con GQ Italia, De Rossi expresó: "Mi retiro real fue el último día en Roma, fue un gran golpe. Al salir de mi habitación, ir al Olímpico me hizo pensar que sería la última vez que cerraba esa puerta. Temblaba, fue devastador. Estaba triste por no renovar mi contrato, pero me parece obvio".

Además, en esa misma línea, De Rossi remarcó: "Boca siempre fue un sueño para mí, y jugar ahí fue un honor. No hubo un día en el que no me sintiera feliz en el club. Incluso antiguos compañeros de equipo todavía me escriben para preguntarme cómo estoy y decirme que me extrañan".

De Rossi solo pudo jugar siete partidos y se vio afectado por algunas lesiones musculares que lo marginaron.