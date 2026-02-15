Debut y urgencias: Instituto recibe a Central Córdoba en Alta Córdoba

Instituto estrena a Diego Flores como DT a las 22 en el Juan Domingo Perón. Central Córdoba llega golpeado tras su eliminación en la Copa Argentina.

Instituto afrontará una noche determinante por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. En su estadio, el conjunto cordobés buscará cambiar la cara en el campeonato bajo la conducción de Diego “Traductor” Flores, quien asumió tras la salida de Daniel Oldrá y tendrá su primera presentación oficial ante su gente.

El arranque de la Gloria fue muy por debajo de lo esperado: apenas un punto en cuatro partidos y un funcionamiento que nunca terminó de convencer. La dirigencia decidió poner fin al ciclo de Oldrá y, tras un breve interinato de Bruno Martelotto y Daniel “Miliki” Jiménez, apostó por Flores para reencauzar el rumbo.

El nuevo entrenador, con experiencia reciente en el fútbol israelí, intentará imprimir rápidamente su sello en un equipo que necesita resultados urgentes para no quedar descolgado en la tabla.

Central Córdoba quiere dejar atrás el golpe copero

Enfrente estará Central Córdoba, que todavía digiere la eliminación en la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, caída consumada en la definición por penales. El golpe fue duro y el plantel asumió responsabilidades puertas adentro.

El equipo dirigido por Lucas Pusineri tampoco tuvo un comienzo ideal en el Apertura: suma cuatro puntos, con un triunfo, un empate y dos derrotas. En Córdoba buscará un resultado que le permita recuperar confianza y estabilidad.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Hernán De la Fuente, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú, Ignacio Méndez y Gastón Lodico; Luca Rafaelli, Alex Luna y Nicolás Guerra.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga; Horacio Tijanovich, Matías Vera, Tiago Cravero; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Michael Santos.

DT: Lucas Pusineri.

Hora: 22.00

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta