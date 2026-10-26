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Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Defensores de Belgrano necesita apenas un punto para asegurar su continuidad en la Primera Nacional y este lunes recibirá a un San Miguel que se juega una final por la permanencia.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 12:05hs
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Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Antes de viajar a Santa Fe para enfrentar a Colón en el cierre de la fase regular, Defensores de Belgrano tendrá una parada decisiva en su lucha por la permanencia. Este lunes, desde las 15.30, recibirá a San Miguel por la penúltima fecha de la Zona A de la Primera Nacional, en un encuentro que puede definir el futuro de ambos equipos.

El Dragón llega con la posibilidad concreta de resolver su situación: con un empate garantizará su continuidad en la categoría para la próxima temporada. El conjunto dirigido por Mariano Campodónico viene de igualar sin goles frente a San Telmo, en la Isla Maciel, y ahora intentará aprovechar la localía para cerrar definitivamente la pelea por la permanencia.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Pasquale, tendrá el arbitraje de Yamil Possi y será transmitido por LPF Play.

Campodónico recupera una alternativa en Defensores de Belgrano

Para afrontar el compromiso, el entrenador de Defensores volverá a contar con Agustín Benítez, quien podría ingresar en lugar de Nicolás Borsotti. El resto del equipo sería el mismo que comenzó el partido frente al Candombero.

La probable formación del Dragón sería: Alejandro Medina; Brian Gómez, Luis Jerez Silva, Leonel Gigli, Ian Pérez; Leonardo Landriel, Agustín Benítez, Juan De Tomaso, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre y Enzo González.

San Miguel, obligado a ganar para seguir con vida

La situación del Trueno Verde es mucho más comprometida. Los resultados de la fecha y la derrota sufrida ante Ciudad de Bolívar dejaron al equipo de Los Polvorines contra las cuerdas, con la necesidad de sumar una victoria para evitar el descenso directo.

San Miguel necesita ganar los dos partidos que le quedan y aun así podría depender de un desempate para conservar la categoría. Por eso, el encuentro ante Defensores adquiere carácter de final: una derrota, o un empate que no le alcance según los demás resultados y las condiciones reglamentarias, podría sentenciar su caída a la Primera B Metropolitana.

El entrenador Beto Bulleri analiza modificaciones para buscar una reacción. Tomás Jerez podría ingresar por Lucas Brochero, mientras que Lucas Delgado tendría posibilidades de reemplazar a Bruno Nasta. Además, Kevin Ceceri se perfila para ocupar un lugar en la zaga central en lugar de Franco Aguirre.

La probable formación de San Miguel sería: Mateo Reynoso; Damián Adín, Kevin Ceceri, Facundo Cardozo, Alexis Cruz; Mateo Serra, Iván Ramírez, Jorge Ferrero; Tomás Jerez, Lucas Delgado y Tomás Díaz Grassano.

Una definición que también mira Colón

El resultado tendrá relevancia para el desenlace de la Zona A y para el panorama de Colón, que recibirá a Defensores de Belgrano en la última fecha de la fase regular.

El Dragón buscará resolver su permanencia antes de visitar el Brigadier López y llegar a ese compromiso sin la presión de jugarse la continuidad en la categoría. San Miguel, en cambio, afrontará una jornada límite: necesita sumar para mantener abierta la pelea y evitar que la temporada termine con un descenso.

En el Juan Pasquale habrá mucho más que tres puntos en disputa. Para Defensores, la posibilidad de asegurar su lugar en la Primera Nacional; para San Miguel, la obligación de ganar para seguir aferrado a la permanencia.

Defensores de Belgrano San Miguel Colón
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