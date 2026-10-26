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Francisco Cerúndolo trepó al puesto 19 del ranking ATP y quedó a un paso de su récord

Francisco Cerúndolo escaló dos posiciones tras alcanzar las semifinales de Bruselas y volvió al Top 20 mundial. Mariano Navone también avanzó, mientras que Valerio Aboian protagonizó el mayor ascenso de la semana.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 12:50hs
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Francisco Cerúndolo trepó al puesto 19 del ranking ATP y quedó a un paso de su récord

Francisco Cerúndolo volvió a dar un paso importante en el ranking mundial y quedó cada vez más cerca de alcanzar su mejor registro histórico. Tras llegar a las semifinales del ATP de Bruselas, el porteño subió dos posiciones y se ubicó en el puesto 19 de la clasificación de la ATP, a solamente un lugar de la mejor marca de su carrera.

El argentino había alcanzado el puesto 18 el 5 de mayo de 2025 y ahora vuelve a posicionarse entre los 20 mejores jugadores del mundo, una referencia importante en la recta final de la temporada. Su desempeño en Bélgica, en un torneo disputado sobre superficie dura y bajo techo, le permitió recuperar terreno en la clasificación.

Cerúndolo continuará su calendario en el ATP de Viena, donde tiene previsto debutar este martes frente al británico Cameron Norrie, con la posibilidad de seguir sumando puntos y acercarse a su récord personal.

Los argentinos en el Top 100

La actualización semanal también dejó movimientos favorables para otros representantes nacionales. Mariano Navone avanzó dos puestos y llegó al 43° lugar, mientras que Tomás Etcheverry se mantuvo en la posición 29, como el segundo argentino mejor ubicado en el escalafón.

Facundo Díaz Acosta también registró una mejora y ascendió al puesto 70, mientras que Marco Trungelliti subió una posición para ubicarse 89°.

En contrapartida, Thiago Tirante cayó al puesto 51 y Juan Manuel Cerúndolo descendió hasta el 54°. La baja más pronunciada entre los argentinos que integran el Top 100 fue la de Román Burruchaga, quien perdió 15 lugares y quedó 77°, después de un período sin competir desde el US Open.

Comesaña busca recuperar terreno

Otro de los movimientos destacados fue el de Francisco Comesaña. El marplatense escaló seis posiciones y llegó al puesto 128, en su intento por regresar al grupo de los cien mejores del circuito.

El Tiburón, que había comenzado el año en el puesto 66, recurrió al circuito Challenger para recuperar ritmo y resultados. En Santa Cruz de la Sierra alcanzó las semifinales, aunque posteriormente se retiró en Cali, donde quedó eliminado en la segunda ronda.

Valerio Aboian protagonizó el salto más importante

El mayor ascenso de la semana entre los tenistas argentinos fue para Valerio Aboian. A los 24 años, el zurdo escaló 57 posiciones y alcanzó el puesto 283 del ranking ATP, la mejor ubicación de su carrera profesional.

El avance llegó después de su destacada actuación en el Challenger de Cali, donde alcanzó la final y consiguió sumar puntos importantes para la clasificación.

Así, mientras Cerúndolo vuelve a acercarse a su techo histórico y consolida su lugar entre los mejores del mundo, el ranking también refleja el avance de otros argentinos que buscan ganar terreno en el circuito internacional.

Francisco Cerúndolo ATP ranking
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