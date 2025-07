Del Potro aseguró su presencia en el US Open Fan Week 2025

El argentino Juan Martín Del Potro dirá presente en el marco del US Open Fan Week 2025, certamen que lo vio ganador en la edición 2009

Hay tenistas que son relacionados directamente con un torneo en específico, por historia y desempeño. Uno de esos casos es el de Juan Martín del Potro con el US Open, Grand Slam que el tandilense logró ganar en el 2009, derrotando a Rafael Nadal y a Roger Federer en semis y final, y ser subcampeón en el 2018 (perdió contra Novak Djokovic).

LEER MÁS: Comesaña y Cerúndolo debutaron con victorias en el ATP de Gstaad

La Torre de Tandil disputará una exhibición, a confirmar de qué manera (single, dobles o dobles mixto) el próximo jueves 21 de agosto, en el Arthur Ashe Stadium, mítico estadio en donde consiguió el trofeo más importante de su carrera. Cabe destacar que el mismo día, pero en 2024, jugó junto a Gabriela Sabatini vs. Roddick y Caroline Wozniacki, con victoria argentina en el Stars of the Open por 11-9 en el match tiebreak.

La Torre de Tandil y un pasado exitoso en el US Open

La última vez que el ex número 3 del mundo, campeón de Copa Davis y doble medallista olímpico (bronce y plata en 2012 y 2016) dijo presente en una cancha fue el pasado domingo 1 de diciembre en una exhibición contra Novak Djokovic llamada "El Último Desafío", en su despedida como tenista en el Parque Roca, con triunfo de Juan Martín por 6-4 y 7-5 en una tarde noche repleta de emoción y buen nivel.

En suelo neoyorquino, Del Potro disputó un total de 44 encuentros en su carrera profesional, con 35 victorias y solamente nueve derrotas, traducidos en un 80% de efectividad.