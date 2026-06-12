Uno Santa Fe | Judiciales | Damián Strada

Rechazaron la prisión domiciliaria para una acusada del crimen de Damián Strada en Laguna Paiva

La Justicia desestimó el pedido de prisión domiciliaria presentado por Lourdes Tacundo, imputada como coautora del homicidio agravado de Damián Strada, ocurrido en septiembre de 2025 en Laguna Paiva. El juez ordenó nuevas pericias sobre su estado de salud mental.

12 de junio 2026 · 11:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Damián Strada. Tenía 32 años.

Damián Strada. Tenía 32 años.

La Justicia provincial resolvió rechazar la prisión domiciliaria solicitada por Lourdes Tacundo, una de las imputadas por el crimen de Damián Strada, el joven asesinado en septiembre de 2025 en la ciudad de Laguna Paiva.

La decisión fue adoptada por el juez Sebastián Szeifert durante una audiencia de revisión de medidas cautelares. La defensa de la acusada había pedido que continuara detenida en su domicilio al argumentar supuestos problemas de salud mental y la necesidad de asistir a su hija de 4 años, quien actualmente permanece bajo el cuidado de su abuela.

Sin embargo, tanto los representantes de la Fiscalía como de la querella se opusieron al planteo. Entre los fundamentos expuestos señalaron que continúan vigentes los riesgos procesales, especialmente por la gravedad del hecho investigado y la expectativa de una eventual condena a prisión perpetua.

Nuevas evaluaciones sobre la situación de la imputada

A pesar de rechazar el beneficio solicitado, el magistrado dispuso la realización de nuevos informes socioambientales y una nueva evaluación a cargo de la Junta de Salud Mental.

El objetivo es determinar el estado actual de la imputada y analizar las condiciones de atención y tratamiento que recibe dentro del Servicio Penitenciario, información que podría ser considerada en futuras revisiones judiciales.

La causa por el asesinato de Damián Strada

Lourdes Tacundo y su pareja, Alessandro Roberts, están acusados de haber participado en el homicidio agravado de Damián Strada. Según la investigación, ambos habrían llevado a la víctima hasta un descampado ubicado en las afueras de Laguna Paiva, donde presuntamente lo extorsionaron, lo asesinaron e intentaron incinerar el cuerpo para ocultar el crimen.

La causa continúa avanzando en la etapa judicial mientras permanecen vigentes las medidas cautelares contra los imputados, quienes enfrentan acusaciones que podrían derivar en una de las penas más severas previstas por el Código Penal argentino.

• LEER MÁS: Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Damián Strada rechazo prisión domiciliaria acusada
Noticias relacionadas
Santa Fe: balearon a un policía en disponibilidad que intentó robar una vivienda en barrio Nueva Esperanza

Intento de robo en Santa Fe: la Justicia imputará al dueño de la vivienda que hirió a un policía

Un jurado popular declaró culpable a un hombre por la tentativa de femicidio de su expareja en Alto Verde

Un jurado popular declaró culpable a un hombre por la tentativa de femicidio de su expareja en Alto Verde

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Soledad, la dueña del Ford Ka negro, por supuesto encubrimiento

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a Soledad, la dueña del Ford Ka negro, por supuesto encubrimiento

La vivienda de la familia Reyes, dónde se encontraban los perros. 

Condenaron a los dueños de los perros por la muerte del niño de 12 años, Diego Román, en Recreo

Lo último

Precios en Santa Fe: el asado superó los $22.000 por kilo y el pan alcanzó los $3.300 en mayo

Precios en Santa Fe: el asado superó los $22.000 por kilo y el pan alcanzó los $3.300 en mayo

El Pulga Rodríguez fue reconocido en el Concejo Municipal como Deportista destacado

El Pulga Rodríguez fue reconocido en el Concejo Municipal como Deportista destacado"

Colapinto tuvo una discreta actuación en las primeras dos prácticas libres del GP de España

Colapinto tuvo una discreta actuación en las primeras dos prácticas libres del GP de España

Último Momento
Precios en Santa Fe: el asado superó los $22.000 por kilo y el pan alcanzó los $3.300 en mayo

Precios en Santa Fe: el asado superó los $22.000 por kilo y el pan alcanzó los $3.300 en mayo

El Pulga Rodríguez fue reconocido en el Concejo Municipal como Deportista destacado

El Pulga Rodríguez fue reconocido en el Concejo Municipal como Deportista destacado"

Colapinto tuvo una discreta actuación en las primeras dos prácticas libres del GP de España

Colapinto tuvo una discreta actuación en las primeras dos prácticas libres del GP de España

Colón jugará un partido clave para acercarse a la punta y para la continuidad de Medrán

Colón jugará un partido clave para acercarse a la punta y para la continuidad de Medrán

La mirada de un especialista santafesino sobre Adorni, el dinero en negro y el régimen de inocencia fiscal

La mirada de un especialista santafesino sobre Adorni, el "dinero en negro" y el régimen de inocencia fiscal

Ovación
Colón jugará un partido clave para acercarse a la punta y para la continuidad de Medrán

Colón jugará un partido clave para acercarse a la punta y para la continuidad de Medrán

El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Se baja el telón de la fase regular en el Torneo Dos Orillas

Se baja el telón de la fase regular en el Torneo Dos Orillas

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo