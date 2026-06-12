Rechazaron la prisión domiciliaria para una acusada del crimen de Damián Strada en Laguna Paiva

La Justicia desestimó el pedido de prisión domiciliaria presentado por Lourdes Tacundo, imputada como coautora del homicidio agravado de Damián Strada, ocurrido en septiembre de 2025 en Laguna Paiva. El juez ordenó nuevas pericias sobre su estado de salud mental.

La Justicia provincial resolvió rechazar la prisión domiciliaria solicitada por Lourdes Tacundo , una de las imputadas por el crimen de Damián Strada , el joven asesinado en septiembre de 2025 en la ciudad de Laguna Paiva .

La decisión fue adoptada por el juez Sebastián Szeifert durante una audiencia de revisión de medidas cautelares. La defensa de la acusada había pedido que continuara detenida en su domicilio al argumentar supuestos problemas de salud mental y la necesidad de asistir a su hija de 4 años, quien actualmente permanece bajo el cuidado de su abuela.

Sin embargo, tanto los representantes de la Fiscalía como de la querella se opusieron al planteo. Entre los fundamentos expuestos señalaron que continúan vigentes los riesgos procesales, especialmente por la gravedad del hecho investigado y la expectativa de una eventual condena a prisión perpetua.

Nuevas evaluaciones sobre la situación de la imputada

A pesar de rechazar el beneficio solicitado, el magistrado dispuso la realización de nuevos informes socioambientales y una nueva evaluación a cargo de la Junta de Salud Mental.

El objetivo es determinar el estado actual de la imputada y analizar las condiciones de atención y tratamiento que recibe dentro del Servicio Penitenciario, información que podría ser considerada en futuras revisiones judiciales.

La causa por el asesinato de Damián Strada

Lourdes Tacundo y su pareja, Alessandro Roberts, están acusados de haber participado en el homicidio agravado de Damián Strada. Según la investigación, ambos habrían llevado a la víctima hasta un descampado ubicado en las afueras de Laguna Paiva, donde presuntamente lo extorsionaron, lo asesinaron e intentaron incinerar el cuerpo para ocultar el crimen.

La causa continúa avanzando en la etapa judicial mientras permanecen vigentes las medidas cautelares contra los imputados, quienes enfrentan acusaciones que podrían derivar en una de las penas más severas previstas por el Código Penal argentino.

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