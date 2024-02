Delfina Merino brindó un campus en El Quillá

La ex integrante de Las Leonas, Delfina Merino, pasó por Santa Fe en dos jornadas a puro hockey en el Sergio Antoniazzi

Delfi Merino, ex jugadora de Las Leonas, actualmente en Banco Provincia, su club, acompañada por Edgardo Fernández, referente del hockey de El Quillá, y el head coach del plantel superior femenino, el entrerriano Juan Francisco David, pudo interactuar con cada participantes en una experiencia de incorporación de conocimientos y entretenimiento.

image.png El Campus DM 12 se realizó durante dos intensas jornadas con módulos de entrenamientos en el campo de juego.

Las chicas se llevaron un hermoso kit, la camiseta del campus, almuerzos, colaciones, hidratación y participación de sorteos y sorpresas. No podemos dejar de señalar que fue parte del equipo campeón del mundo con Las Leonas en Rosario 2010, además de haber conquistado dos medallas de Plata Olímpicas en Londres 2012 y Tokyo 2021.

"Fueron dos días a puro hockey y a puro calor también, porque Santa Fe nos acompañó con temperaturas muy altas, pero por suerte pudimos disfrutar de los dos días de hacer muchas actividades. Estoy muy contenta, tenía muchas ganas de volver a los campus, de contar con tiempo para transmitir esta experiencia, de compartir con chicos y chicas que se acercaron no solo a aprender hockey sino también a pasarla bien y disfrutar" aseguró Delfina Merino.

image.png Una de las mejores jugadoras del hockey argentino transmitió sus experiencias y conocimientos a las chicas.

La talentosa jugadora de hockey comentó que "estoy muy agradecida con la gente de Santa Fe, de vuelta por acá, al Club El Quillá por abrirme las puertas, por permitirnos hacer este campus en este lugar espectacular, así que terminamos dos jornadas muy pero muy buenas".

"Hicimos mucho hockey, dos turnos, a la mañana y a la tarde, también compartimos almuerzos, charlas, y muchas preguntas y respuestas. Videos, premios, sorteos, la verdad que un popurrí de cosas y hasta hubo tiempo para ir a la pileta. La sacamos de la galera porque el calor fue mucho e intenso" indicó la ex integrante del seleccionado nacional femenino Las Leonas.

image.png Muchas jugadoras de la región se dieron cita en el Sergio Antoniazzi para dar un salto de calidad en su hockey.

Merino, elegida en 2018 por la FIH, como la mejor jugadora del mundo, expresó que "fue un campus muy lindo, más allá de que se aprendió hockey, y de que las chicas pudieron disfrutarlo, y llevarse algunos conocimientos, todas se fueron con una gran sonrisa, y para mí es lo que más me importa. Los objetivos, no es que sea solamente hockey, sino que sea una experiencia de las chicas que puedan compartir conmigo un buen rato, trato de ser una más de ellas, ponerme a jugar y de enseñarles lo que es la técnica, pero también que me conozcan como persona".

También consideró que "tuvimos la posibilidad de compartir charlas, almuerzos, meriendas, y salir por ahí de ese rol, de que por ahí me veían por televisión jugando con las Leonas, y hoy estar a la par, poder charlar un rato, que me puedan preguntar lo que quieran, de mi vida, de lo que sea del hockey, y estar abierta, y tener la posibilidad de brindar esa experiencia es muy lindo, y ha sido un placer".