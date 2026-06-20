Kimberley y Unión y Progreso A definen al otro finalista del Promocional

El tercer duelo entre Kimberley y Unión y Progreso A se jugará este domingo, a partir de las 21.30 en el gimnasio Cándido Arrúa

Atlético Franck está instalado en la final del Torneo Apertura Promocional y la localía para los pupilos de Facundo Torres dependerá del resultado entre Kimberley y Unión y Progreso A .

Los últimos finalistas del Clausura 2025 jugarán el desempate este domingo 21 de junio, a partir de las 21.30 en el gimnasio Cándido Arrúa.

El primer duelo fue para los de Mariano Mellit por 68 a 34, mientras que la alineación de Nicolás Gilardi lo emparejó al imponerse por 79 a 64 en Villa María Selva.

Si Kimberley pasa tendrá ventaja deportiva en la final, pero si clasifica Unión y Progreso A, la localía en la final corresponderá a Atlético Franck.