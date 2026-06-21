La caída de los nacimientos abre una oportunidad inédita para los jardines de infantes en Santa Fe

La reducción de la población infantil está liberando capacidad en las salas de nivel inicial. Según una proyección, Santa Fe podría acercarse a la universalización de la educación para niños de 3 a 5 años

La provincia de Santa Fe podría dar un salto significativo en la cobertura de los jardines de infantes durante los próximos años. Así lo revela un informe elaborado por Argentinos por la Educación , que advierte que la fuerte caída de la natalidad en Argentina está generando una oportunidad inédita para ampliar el acceso al nivel inicial sin necesidad de incrementar de manera sustancial la infraestructura existente.

Según el estudio "Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes", actualmente Santa Fe alcanza una cobertura del 82% en las salas de 3, 4 y 5 años , pero la proyección indica que podría llegar al 95% en 2027 si se aprovecha plenamente la capacidad instalada de las instituciones educativas.

El informe de Argentinos por la Educación sobre la proyección de los Jardines de Infantes en el país gentileza

Menos nacimientos, más vacantes

El informe destaca que la Argentina atraviesa una marcada reducción de los nacimientos que ya comenzó a reflejarse en las aulas. Entre 2016 y 2025, la población nacional de niños de 3 a 5 años cayó un 31%, mientras que la matrícula del nivel inicial se redujo un 12%. La tendencia continuará en los próximos años, con una disminución adicional proyectada del 16% hacia 2030.

Para los especialistas, este fenómeno cambia por completo el escenario educativo. Durante décadas el desafío fue construir jardines, crear salas y generar vacantes. Ahora, gran parte del sistema cuenta con espacios disponibles que podrían utilizarse para incorporar a los niños que aún no acceden al nivel inicial.

Santa Fe amplió la oferta de salas

Los datos muestran que Santa Fe viene incrementando su capacidad en educación inicial. Entre 2016 y 2025, la cantidad total de secciones pasó de 5.444 a 6.038, lo que representa un crecimiento de 594 secciones en toda la provincia. El mayor avance se registró en las salas de 3 años, que pasaron de 667 a 1.068 secciones.

Este crecimiento resulta clave porque la sala de 3 años continúa siendo el principal desafío del sistema educativo argentino. Mientras la sala de 5 años ya está prácticamente universalizada y la sala de 4 alcanza niveles cercanos al 90% de cobertura, solo el 58% de los niños de 3 años asiste al sistema formal en el país.

Una oportunidad para mejorar el acceso

Los autores del trabajo sostienen que, si bien la disponibilidad de vacantes es una condición necesaria, no garantiza por sí sola que más chicos asistan al jardín. El desafío pasa también por identificar a los niños que hoy están fuera del sistema, acompañar a las familias y fortalecer la calidad educativa.

En ese contexto, Santa Fe aparece entre las provincias que podrían beneficiarse de la transición demográfica. La combinación entre una menor cantidad de niños en edad escolar y una red de jardines que amplió su capacidad durante la última década permitiría acercarse a niveles de cobertura cercanos a la universalización.

De concretarse estas proyecciones, la provincia podría pasar del actual 82% al 95% de cobertura en apenas dos años, consolidando un avance significativo en el acceso a la educación inicial, una etapa considerada clave para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños.

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