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Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos aplastó por 5 a 1 a Suecia, en el Houston Stadium, por la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026, y se acomodó tras el empate en el debut ante Japón

20 de junio 2026 · 17:00hs
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Países Bajos trituró a Suecia y dio un golpe de autoridad pensando en la clasificación

Países Bajos aplastó este sábado por 5 a 1 a Suecia, en el Houston Stadium, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, y se acomodó tras el empate en el debut ante Japón.

El equipo de Ronald Koeman tuvo una ráfaga letal en el comienzo del partido y golpeó dos veces por medio de Brian Brobbey, quien abrió el marcador en el arranque y luego amplió la ventaja a los 17 minutos, tras una buena sociedad ofensiva entre Donyell Malen y Denzel Dumfries.

Suecia, que venía de golear 5 a 1 a Túnez y podía quedar muy cerca de la clasificación, nunca logró hacer pie ante la intensidad neerlandesa. Incluso tuvo un gol anulado antes del descanso, pero se fue al entretiempo 2 a 0 abajo y con demasiados problemas defensivos.

En el inicio del complemento, Países Bajos liquidó la historia: Cody Gakpo marcó el tercero a los 47 minutos, tras una aparición inmediata de Crysencio Summerville y un centro de Dumfries, y luego convirtió el cuarto a los 54, con una gran definición tras una contra que terminó de desnudar las fragilidades suecas.

El seleccionado dirigido por Graham Potter reaccionó apenas con el descuento de Anthony Elanga, quien ingresó desde el banco y puso el 4 a 1 a los 59 minutos, luego de una asistencia de Alexander Isak y una definición potente ante Bart Verbruggen.

Sin embargo, la ilusión sueca duró muy poco, porque Países Bajos manejó el cierre con autoridad y selló la goleada a los 89 minutos, cuando Summerville, asistido por Memphis Depay, definió al rincón para establecer el 5 a 1 definitivo.

El resumen de Países Bajos y Suecia

Países Bajos Suecia Mundial
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