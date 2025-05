Demichelis vuelve a estar en la cornisa, a un mes del Mundial de Clubes

Martín Demichelis sufrió otra dura eliminación en Monterrey. Esta vez fue ante Toluca por 2-1 en los cuartos de final de la Liga MX y su continuidad volvió a ponerse en duda, no sólo por el presente del equipo sino también por sus propias palabras.

Pero luego el ex River se refirió a su futuro y avisó: "Yo voy a seguir con la fortaleza, con la entereza que normalmente me caracteriza; después hay cosas que ya no dependen de mí”.

LEER MÁS: Bayern Múnich, rival de Boca en el Mundial de Clubes, sumó otra Bundesliga

"Quiero quedarme, obviamente… eso desde ya. Hemos demostrado ser capaces de jugar muy buenos partidos, incluso cuando hemos tenido una turbulencia", agregó.

Por otro lado, reconoció el trabajo de Antonio Mohamed y dio a Toluca como su gran favorito para el título:“Quiero felicitar a esta institución por el estadio y como le dije al Turco, me atrevo a hacerlo públicamente, porque es un colega muy respetuoso, les deseo que sean campeones”.