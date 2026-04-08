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Deportivo Riestra, con nuevo DT, pone primera ante Palestino

Deportivo Riestra, que tendrá a Guillermo Duró como DT, recibirá a Palestino desde las 19, en su estreno en la Copa Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 07:57hs
Deportivo Riestra, con nuevo DT, pone primera ante Palestino

En el Estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, Deportivo Riestra recibe a Palestino este miércoles por la primera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

Tras la salida del "Tata" Benítez debido a la floja temporada, Guillermo Duró inicia su ciclo como DT del "Malevo" ante el conjunto chileno, que también atraviesa un irregular presente.

El encuentro se disputará desde las 19 horas, con arbitraje de Guillermo Guerrero y en el VAR lo acompañará Carlos Orbe, ambos de Ecuador. La televisación estará a cargo de D Sports.

Luego de la derrota ante Unión, Riestra, que apenas ganó un partido en la temporada, anunció que, de común acuerdo, Gustavo Benítez dejó de ser el entrenador del primer equipo.

En las 12 fechas del Apertura, el "Malevo" acumula siete empates y cinco derrotas que lo ubican anteúltimo en la Zona A y 27º en la anual. La dirigencia se movió rápido y cerró la llegada de Guillermo Duró, de 57 años, un conocido de la casa porque estuvo en el club en dos ciclos: 2018- 2020 y 2021-2022.

Palestino tampoco está atravesando un buen momento. El "Tricolor", que viene de ser goleado 6-1 ante U. Católica, hace cinco partidos que no conoce la victoria, con cuatro caídas y un empate en el medio.

El conjunto dirigido por Cristian Muñoz está antepenúltimo(14°) en el torneo local con apenas 8 puntos, a un punto de la zona de descenso y necesita volver al triunfo para enderezar su presente.

Probables formaciones de Deportivo Riestra y Palestino

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Rodrigo Gallo; Nicólas Watson, Matías Ignacio García, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Martín Araya, Julián Fernández, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, César Munder; Nelson Da Silva. DT: Cristian Muñoz.

Hora: 19.00.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

VAR: Carlos Orbe (Ecuador).

Estadio: Pedro Bidegain.

TV: D Sports.

Deportivo Riestra Palestino Sudamericana
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