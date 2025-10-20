El mensaje de Carrizo tras caer en la final del Mundial Sub 20: "Nos quedamos con la espina"

El emotivo posteo de Maher Carrizo tras la derrota de la Selección Argentina Sub 20 en la final del Mundial de Chile 2025 ante Marruecos

“Se termina un torneo que nos marcó a todos. Un mes de trabajo, esfuerzo, sueños y momentos que vamos a recordar siempre. No fue el final que imaginábamos, pero sí un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y orgullo por este equipo”, escribió el jugador de Vélez.

Carrizo, que volvió a la titularidad en el encuentro decisivo tras haberse recuperado de una lesión, también destacó la entrega del plantel durante todo el certamen: “Dejamos todo en cada partido, representamos a nuestro país con el corazón y demostramos que este grupo tiene mucho por dar. Nos quedamos con la espina, pero también con la certeza de que volveremos más fuertes, con más ganas y más experiencia”.

La reflexión de Carrizo en la Selección Sub 20 tras el Mundial

Además, el mediocampista de 19 años aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante el torneo: “Gracias a todos los argentinos que estuvieron del otro lado, a nuestras familias, amigos y a cada persona que apoyó desde el primer día. Su aliento se sintió en cada paso”.

Aunque el desenlace no fue el esperado, ya que Marruecos se impuso por 2 a 0 en la final, Carrizo cerró su mensaje de forma emotiva: “Nada nos quita lo vivido ni lo que logramos”.