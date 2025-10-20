Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

El mensaje de Carrizo tras caer en la final del Mundial Sub 20: "Nos quedamos con la espina"

El emotivo posteo de Maher Carrizo tras la derrota de la Selección Argentina Sub 20 en la final del Mundial de Chile 2025 ante Marruecos

20 de octubre 2025 · 19:24hs
El mensaje de Carrizo tras caer en la final del Mundial Sub 20: Nos quedamos con la espina

El emotivo posteo de Maher Carrizo tras la derrota de la Selección Argentina Sub 20 en la final del Mundial de Chile 2025 ante Marruecos. El mediocampista, una de las figuras del equipo dirigido por Diego Placente, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que reflejó el orgullo, la unión y la entrega del grupo.

“Se termina un torneo que nos marcó a todos. Un mes de trabajo, esfuerzo, sueños y momentos que vamos a recordar siempre. No fue el final que imaginábamos, pero sí un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y orgullo por este equipo”, escribió el jugador de Vélez.

• LEER MÁS: Scaloni se mostró orgulloso por la actuación de la Selección Sub 20 en el Mundial

Carrizo, que volvió a la titularidad en el encuentro decisivo tras haberse recuperado de una lesión, también destacó la entrega del plantel durante todo el certamen: “Dejamos todo en cada partido, representamos a nuestro país con el corazón y demostramos que este grupo tiene mucho por dar. Nos quedamos con la espina, pero también con la certeza de que volveremos más fuertes, con más ganas y más experiencia”.

La reflexión de Carrizo en la Selección Sub 20 tras el Mundial

Además, el mediocampista de 19 años aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante el torneo: “Gracias a todos los argentinos que estuvieron del otro lado, a nuestras familias, amigos y a cada persona que apoyó desde el primer día. Su aliento se sintió en cada paso”.

Aunque el desenlace no fue el esperado, ya que Marruecos se impuso por 2 a 0 en la final, Carrizo cerró su mensaje de forma emotiva: “Nada nos quita lo vivido ni lo que logramos”.

Mundial Maher Carrizo Selección Argentina
Lo último

Varias novedades entre los citados de Unión para recibir a Defensa y Justicia

Conmoción en Reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso

Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15 mil puestos registrados y más de 2 mil empresas desde 2023

Último Momento
Varias novedades entre los citados de Unión para recibir a Defensa y Justicia

Conmoción en Reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso

Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15 mil puestos registrados y más de 2 mil empresas desde 2023

Imputaron a un tercer hombre como coautor de una millonaria extorsión a un médico y empresario santafesino

Brutal intento de femicidio en Santa Fe: dieron de alta a la mujer salvajemente agredida por su expareja con una manopla de hierro

Ovación
Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

Sangre de Campeones organiza otra charla informativa de Colón en Rincón

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

