Japón quiere abandonar la confederación asiática y crear una nueva federación

La Asociación de Fútbol de Japón analiza un cambio histórico en el mapa del fútbol continental: fundar una nueva federación que agruparía a los países del este de Asia .

Según distintas fuentes, el malestar que crece en Japón se debe a decisiones del organismo que se consideran profundamente desventajosas para las potencias del Pacífico.

Japón busca elevar su nivel

Entre los detonantes del descontento nipón figuran la reforma unilateral del formato de la Liga de Campeones de la AFC tras la retirada del club chino Shandong Taishan, y la designación de Qatar y Arabia Saudita como sedes de la cuarta ronda de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, situaciones que la JFA entiende como muestras de favoritismo hacia los países del Golfo.

El proyecto que se baraja desde Japón contempla la creación de una nueva federación —apodada “Federación de Asia Oriental”— que reuniría a Japón, Corea del Sur, China, Australia, Indonesia y otros países del este, mientras que los estados del Golfo permanecerían bajo la actual AFC o una entidad aparte. Este modelo se inspira en la división existente en América: Conmebol y Concacaf.

El eventual cambio tiene implicaciones enormes: podría reconfigurar la forma de clasificar al Mundial, la distribución de plazas, la gobernanza continental y hasta el calendario de clubes. Aunque la JFA aún no hizo un anuncio oficial, medios como UTV de Irak informan que la FIFA ya fue notificada sobre esta posible escisión.

Si llega a concretarse, la salida de Japón —y posibles adhesiones de otros países del Este asiático— marcaría el principio de una transformación profunda en el fútbol de la región.