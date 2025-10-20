Ribonetto dejó de ser el DT de Godoy Cruz y lo reemplazará Asad

Godoy Cruz se movió rápido en las últimas horas: removió a Walter Ribonetto y llegó a un acuerdo con Omar Asado como reemplazante

Este lunes se cerró una página en Godoy Cruz tras la salida de Walter Ribonetto , a quien la comisión directiva le habría comunicado la decisión de que no siguiera al frente del plantel. Sin embargo, ya hay un DT que se está a un paso de hacerse cargo del equipo de cara a la final ante San Martín de San Juan.

Se trata ni más ni menos del Turco Omar Asad , quien llegará este martes a Mendoza para firmar su contrato. Ribonetto llegó en reemplazo de Esteban Solari con la promesa de generar un colchón de puntos suficiente para que el problema del descenso no sea tal en esta temporada, pero los resultados tampoco acompañaron al exentrenador de Talleres.

Apenas consiguió una victoria en su breve ciclo de 11 partidos al mando de Godoy Cruz. Fue ante Platense el 2 de septiembre pasado en condición de visitante. Es decir, nunca logró sumar de a tres en el estadio Feliciano Gambarte, en cinco oportunidades.

En el global, fueron 6 derrotas (dos ante Atlético Mineiro, River, Vélez, San Lorenzo y Lanús) y 4 empates (Barracas, Instituto, Independiente e Independiente Rivadavia).

Los dos descensos de la Liga Profesional se definen, uno por la tabla de promedios y otro por la tabla anual, que en caso de que sea el mismo que el primero se saltea a la anteúltima posición. Hoy por hoy el descendido por promedios es Aldosivi pero la lucha es muy pareja con San Martín. Si el Tomba no logra sortear a los dos rivales en la tabla anual, quedando por encima, hay muchas chances de que sea el que pierda la categoría por esa tabla.