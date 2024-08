Di María: "El Kily González siempre fue mi ídolo, miro los partidos de Unión por él"

LEER MÁS: Las secuelas que dejaron la inhibición y el mercado en Unión

"Me reflejé siempre en él, se lo dije muchas veces, hasta el día de hoy que seguimos hablando", reveló en otra parte Fideo Di María al hablar sobre su admiración sobre Cristian González, entrenador de Unión.

DiMaría.jpg Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, brindó detalles de la negativa de Ángel Di María para volver al club.

Pero no se quedó ahí, y luego exclamó: "Miro los partidos de Unión por él, para intentar darle fuerzas, es una excelente persona, es más que mi ídolo. Siempre me enseño. Tuve la posibilidad de jugar con él en Central, para mi fue todo".

La relación de Kily González y Ángel Di María

Y cuando se lo consultó sobre si le quedó algo que le haya dicho, entre risas contestó: "Sí, que corra. Me decía 'corré hijo de puta que tengo que correr por vos y yo tengo 36'... Yo ahora tengo 36, no le decía nada, él hacía el sacrificio por mí y me la daba ahí adelante para que intente hacer la diferencia. Siempre me tiró la buena, estuvo atrás mío, siempre me intentó enseñar en cada momento en que estuve con él. Cuando me fui tuvimos poca relación, pero después volvimos a tener una relación de hablar mucho, y hasta el día de hoy tenemos una muy linda relación".