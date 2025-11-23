Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la AFA por el polémico título de Central

La consagración “no fue buscada” por el plantel y la decisión surgió desde los dirigentes del fútbol argentino, manifestó Di María.

Rosario Central cerró un fin de semana turbulento: quedó fuera del Torneo Clausura al perder 1-0 ante Estudiantes y debió convivir con un clima marcado por la polémica coronación otorgada días atrás por la AFA . Tras el encuentro, Ángel Di María habló sin rodeos sobre el título, el pasillo y la reacción del plantel.

Consultado por la decisión que proclamó campeón anual al Canalla, Di María fue directo: “ No fue algo que pedimos . La determinación vino desde arriba y nosotros solo cumplimos. Si había que estar, estuvimos, los dirigentes lo aprobaron y acompañamos”.

El rosarino insistió en que la responsabilidad del fallo no recae en el plantel: “Vino de los equipos más grandes y nosotros lo aceptamos, nada más”.

El pasillo invertido y la tensión con Estudiantes

Sobre el gesto de los jugadores platenses, que realizaron el pasillo de espaldas como señal de desacuerdo, Di María eligió bajarle el tono al conflicto: “Es una decisión de ellos. Hicieron el pasillo igual, nosotros ingresamos como correspondía y pensamos solo en jugar”. La escena reavivó la tensión que dominó la previa tras la resolución dirigencial que dejó a Central bajo el foco público.

La mirada futbolística: “Hicimos un buen partido”

En cuanto al análisis del duelo, Di María sostuvo que Central mostró momentos positivos pero careció de eficacia: “Tuvimos situaciones claras y no pudimos convertir. Ellos aprovecharon la que tuvieron y después se replegaron bien”. El capitán cerró con un mensaje para el vestuario: “Ahora toca descansar, levantar la cabeza y encarar lo que viene con la misma energía”.