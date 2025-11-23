Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

Un golpe inesperado en un Gigante cargado de tensión
El duelo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, tuvo desde el inicio un ambiente caliente. A los 31 minutos, Cetré sacó un derechazo letal que silenció a un estadio que todavía digería la controversia por el título que dejó a Rosario Central bajo la lupa.
La roja que no frenó al Pincha
En el arranque del segundo tiempo, Mikel Amondarain vio la segunda amarilla de Pablo Dóvalo, complicando el panorama. Pese a la inferioridad, Estudiantes mostró solidez, cerró espacios y dejó al líder de la Zona B sin respuestas ni claridad para evitar la eliminación.
Los once del Pincha
Muslera, Román Gómez, González Pirez, Núñez, Arzamendia, Piovi, Amondarain, Palacios, Medina, Cetré, Farías. Suplentes: Iacovich, Funes Mori, Meza, Rodríguez, Benedetti, Sosa, Tobio Burgos, Suárez, Castro, Domínguez, Alario, Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
Los once del Canalla
Broun, Enzo Giménez, Ovando, Komar, Sández, Navarro, O'Connor, Duarte, Di María, Campaz, Veliz. Suplentes: Werner, Coronel, Raffin, Mallo, Elordi, Ibarra, Cantizano, Lo Celso, López, Lovera, Módica, Copetti. DT: Ariel Holan.
El próximo partido de Estudiantes por los 4tos de final
Con el triunfo, Estudiantes avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de eliminar a San Lorenzo. El Pincha sale fortalecido de un partido donde la polémica ya había empezado antes de que la pelota rodara.