Estudiantes dio el golpe en Rosario y eliminó al campeón: Rosario Central

El Pincha venció 1-0 a Central en un Gigante caliente tras la discusión por el título y avanzó a los cuartos, donde enfrentará a Central Córdoba.

El duelo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, tuvo desde el inicio un ambiente caliente. A los 31 minutos, Cetré sacó un derechazo letal que silenció a un estadio que todavía digería la controversia por el título que dejó a Rosario Central bajo la lupa.

En el arranque del segundo tiempo, Mikel Amondarain vio la segunda amarilla de Pablo Dóvalo, complicando el panorama. Pese a la inferioridad, Estudiantes mostró solidez, cerró espacios y dejó al líder de la Zona B sin respuestas ni claridad para evitar la eliminación.

LEER MÁS: Estudiantes le dio la espalda a Central y recibió de frente el aplauso del hincha en el Gigante de Arroyito

Los once del Pincha

Muslera, Román Gómez, González Pirez, Núñez, Arzamendia, Piovi, Amondarain, Palacios, Medina, Cetré, Farías. Suplentes: Iacovich, Funes Mori, Meza, Rodríguez, Benedetti, Sosa, Tobio Burgos, Suárez, Castro, Domínguez, Alario, Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Los once del Canalla

Broun, Enzo Giménez, Ovando, Komar, Sández, Navarro, O'Connor, Duarte, Di María, Campaz, Veliz. Suplentes: Werner, Coronel, Raffin, Mallo, Elordi, Ibarra, Cantizano, Lo Celso, López, Lovera, Módica, Copetti. DT: Ariel Holan.

LEER MÁS: ¿Rosario Central, el mimado de la AFA? Campeón anual 2025 y nuevamente en el centro de la escena

El próximo partido de Estudiantes por los 4tos de final

Con el triunfo, Estudiantes avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de eliminar a San Lorenzo. El Pincha sale fortalecido de un partido donde la polémica ya había empezado antes de que la pelota rodara.