Los concentrados en Unión a la espera del partido ante Gimnasia de La Plata

Este domingo por la noche, el plantel rojiblanco quedó concentrado en el predio Casa Unión a la espera del partido ante el Lobo

23 de noviembre 2025 · 21:10hs
Los convocados en Unión para el partido ante Gimnasia de La Plata.

Unión jugará este lunes desde las 22 ante Gimnasia de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura. Y para este cotejo, el DT rojiblanco Leonardo Madelón dispondría de una variante.

Un cambio en el equipo titular y uno en la lista de concentrados

En principio, el único cambio sería el ingreso de Lautaro Vargas quien ya cumplió con la fecha de suspensión por las cinco tarjetas amarillas y el que saldrá de la formación titular será Emiliano Álvarez.

Por su parte y más allá de las especulaciones que se sucedieron en la semana, el entrenador tatengue ratificaría a Agustín Colazo en el ataque y Marcelo Estigarribia ocuparía un lugar en el banco de relevos.

Este domingo, el plantel rojiblanco quedó concentrado en Casa Unión con 23 futbolistas. Y la única novedad respecto a la lista de convocados del partido anterior, es la presencia de Vargas y la salida de Santiago Grella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clubaunion/status/1992744981640192085&partner=&hide_thread=false

Unión Gimnasia de La Plata Leonardo Madelón
