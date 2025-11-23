Unión jugará este lunes desde las 22 ante Gimnasia de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura. Y para este cotejo, el DT rojiblanco Leonardo Madelón dispondría de una variante.
Los concentrados en Unión a la espera del partido ante Gimnasia de La Plata
Este domingo por la noche, el plantel rojiblanco quedó concentrado en el predio Casa Unión a la espera del partido ante el Lobo
Por Ovación
Un cambio en el equipo titular y uno en la lista de concentrados
En principio, el único cambio sería el ingreso de Lautaro Vargas quien ya cumplió con la fecha de suspensión por las cinco tarjetas amarillas y el que saldrá de la formación titular será Emiliano Álvarez.
Por su parte y más allá de las especulaciones que se sucedieron en la semana, el entrenador tatengue ratificaría a Agustín Colazo en el ataque y Marcelo Estigarribia ocuparía un lugar en el banco de relevos.
Este domingo, el plantel rojiblanco quedó concentrado en Casa Unión con 23 futbolistas. Y la única novedad respecto a la lista de convocados del partido anterior, es la presencia de Vargas y la salida de Santiago Grella.