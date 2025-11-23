Los "grandes" vuelven a Colón y el Pulga Rodriguez dice presente en medio de un clima delicado

Este lunes 24 regresan al trabajo en Colón los futbolistas de mayor trayectoria, con el “Pulga” Rodríguez incluido en el grupo.

El lunes 24 de noviembre marcará el retorno del grupo de futbolistas más experimentados de Colón a los entrenamientos , luego del período de descanso que negociaron con Agremiados debido a la deuda que mantiene el club con ellos. Entre los nombres que volverán a entrenarse destaca el del “Pulga” Rodríguez, uno de los líderes naturales del plantel.

A los jugadores de mayor recorrido el club les adeuda tres meses del componente principal de sus contratos , específicamente los derechos de trayectoria , que representan la parte más significativa de sus ingresos. Esa situación derivó en un acuerdo para otorgarles tres semanas de licencia , mientras se intentaba ordenar la situación financiera.

El Pulga Rodriguez, activo mientras el club ordena su agenda

En la previa a la vuelta, Rodríguez compartió en redes una foto disfrutando su domingo, gesto que confirmó su buen estado mientras se prepara para reencontrarse con sus compañeros. Su presencia será clave en el armado del equipo y en la convivencia de un plantel que aún espera respuestas de la dirigencia.

Qué se espera del regreso a los entrenamientos

El cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán evaluará esta semana cómo llegan los referentes tras el receso y cómo se rearmará la planificación deportiva. El retorno del Pulga, siempre influyente puertas adentro, aparece como una señal alentadora en un plantel que atraviesa un momento complejo.