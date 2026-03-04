Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Ángel Di María sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y estaría en duda en Rosario Central para la definición de la Supercopa Internacional ante Estudiantes

4 de marzo 2026 · 19:03hs
¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

A los 38 años, Ángel Di María marca el pulso de Rosario Central. Su zurda sigue siendo diferencial y el clásico lo volvió a confirmar. En el Estadio Marcelo Bielsa, clavó un gol ante Newell's desató otra fiesta canalla.

La historia, sin embargo, tiene una segunda cara. Tras el partido, el propio Di María admitió que arrastraba molestias musculares en la pierna izquierda y que, de no tratarse del clásico, probablemente hubiera priorizado el descanso. Jugó igual, pero el riesgo pasó factura.

Di María, baja en Rosario Central

Aunque el club aún no emitió parte oficial, todo indica que sufrió un microdesgarro en el aductor izquierdo. No es una lesión de gravedad extrema, pero sí demanda alrededor de tres semanas de recuperación para evitar recaídas. Traducido al calendario: Central perdería a su emblema en un tramo sensible.

En Arroyito encuentran un pequeño respiro en el parate del fútbol, que suspende la fecha 9 del Torneo Apertura y reduce la cantidad de encuentros que el Fideo podría perderse. Aún así, la preocupación no baja.

En el horizonte asoma la posible disputa de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata, torneo que cruza al ganador del Trofeo de Campeones con el mejor de la Tabla Anual. La sede sería Asunción y la fecha tentativa, el miércoles 18 de marzo, un día antes de los sorteos continentales. No está confirmada, pero si se oficializa, todo indica que Di María no llegaría en condiciones.

Central celebra su talento, pero también siente su ausencia. Porque cuando él no está, el equipo pierde mucho más que un nombre propio: pierde desequilibrio, liderazgo y ese aura que todavía, a los 38, inclina clásicos.

Rosario Central Ángel Di María Estudiantes
Noticias relacionadas
 Sofía Garcés pide ayuda para competir en la Copa del Mundo de aguas abiertas.

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

El gobernador Pullaro lanzó la Copa Santa Fe en la ciudad de Rosario.

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

la guerra en medio oriente complica la participacion de irak en el repechaje

La guerra en Medio Oriente complica la participación de Irak en el repechaje

los 9 que pelean por meterse en la lista de la seleccion para el mundial

Los 9 que pelean por meterse en la lista de la Selección para el Mundial

Lo último

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Último Momento
Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

Ovación
¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos