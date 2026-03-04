¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Ángel Di María sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y estaría en duda en Rosario Central para la definición de la Supercopa Internacional ante Estudiantes

A los 38 años, Ángel Di María marca el pulso de Rosario Central . Su zurda sigue siendo diferencial y el clásico lo volvió a confirmar. En el Estadio Marcelo Bielsa, clavó un gol ante Newell's desató otra fiesta canalla.

La historia, sin embargo, tiene una segunda cara. Tras el partido, el propio Di María admitió que arrastraba molestias musculares en la pierna izquierda y que, de no tratarse del clásico, probablemente hubiera priorizado el descanso. Jugó igual, pero el riesgo pasó factura.

Di María, baja en Rosario Central

Aunque el club aún no emitió parte oficial, todo indica que sufrió un microdesgarro en el aductor izquierdo. No es una lesión de gravedad extrema, pero sí demanda alrededor de tres semanas de recuperación para evitar recaídas. Traducido al calendario: Central perdería a su emblema en un tramo sensible.

En Arroyito encuentran un pequeño respiro en el parate del fútbol, que suspende la fecha 9 del Torneo Apertura y reduce la cantidad de encuentros que el Fideo podría perderse. Aún así, la preocupación no baja.

En el horizonte asoma la posible disputa de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata, torneo que cruza al ganador del Trofeo de Campeones con el mejor de la Tabla Anual. La sede sería Asunción y la fecha tentativa, el miércoles 18 de marzo, un día antes de los sorteos continentales. No está confirmada, pero si se oficializa, todo indica que Di María no llegaría en condiciones.

Central celebra su talento, pero también siente su ausencia. Porque cuando él no está, el equipo pierde mucho más que un nombre propio: pierde desequilibrio, liderazgo y ese aura que todavía, a los 38, inclina clásicos.