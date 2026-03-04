¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

Rodrigo Castillo fue vendido de Lanús a Fluminense por 10 millones de dólares y surgió la pregunta de Unión debe recibir una algo por su corto paso por Santa Fe

El delantero Rodrigo Castillo fue presentado en las últimas horas en Fluminense , que acordó su compra con Lanús por los 10.000.000 de dólares. Más allá de las condiciones de pago, en Santa Fe rápidamente surgió la inquietud sobre si Unión puede recibir una parte. ¿Por qué?

Castillo tuvo un paso breve por Unión entre 2020 y 2022 donde integró la reserva tras haber quedado libre de River. Si bien no llegó a debutar en Primera División, ese tiempo le dar lugar a un rédito.

¿Unión obtiene algo de la venta de Castillo a Fluminense?

En este caso, lo que podría corresponderle a Unión el llamado mecanismo de solidaridad que establece la FIFA, por el cual los clubes que participaron en la formación de un futbolista entre los 12 y 23 años reciben un porcentaje del monto de una transferencia. Según estimaciones preliminares, al Tate le tocaría alrededor de 100.000 dólares, que bajará producto de los impuestos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/2029002534942351635&partner=&hide_thread=false Castillo & Castilho



Nome de lenda e apelido de ídolo! El Oso é do Flu! #CastilloDelFlu pic.twitter.com/usISPFq1Oy — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 4, 2026

Si bien el monto resulta menor en comparación con la magnitud de la operación, no deja de ser un ingreso inesperado para un jugador que ni siquiera llegó a sumar minutos en la máxima categoría del club. En tiempos donde cada recurso cuenta, incluso una cifra considerada “irrisoria” frente al total de la transferencia puede representar un alivio para las arcas rojiblancas.