Cierre masivo de kioscos: en Santa Fe afirman que "hay cada vez menos consumo" y hablan de un impacto "caótico"

Referentes santafesinos de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina afirmaron que "la ciudad de Santa Fe no escapa a la realidad del país".

Redacción UNO Santa Fe

4 de marzo 2026 · 19:55hs
Jose Busiemi

Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y de empresas tabacaleras, difundidos por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra), en Argentina cierran entre 50 y 70 kioscos por día, una dinámica que refleja la fuerte caída del consumo y el aumento sostenido de los costos.

En diálogo con UNO Santa Fe, Ricardo Mascheroni, referente de Ukra en Santa Fe, señaló que el informe nacional “refleja bien la situación a nivel país” y aclaró que los cierres no solo se expresan en persianas bajas.

“Cuando se habla de cierres no solo se habla de la cantidad de kioscos que van cerrando sino también de las bajas que se dan dentro de los comercios que están en formalidad y que están inscriptos”, explicó.

Kioscos que cierran en Santa Fe

A nivel local, Mascheroni indicó que Santa Fe comparte el mismo escenario general, aunque con una característica particular vinculada a su estructura económica.

“La ciudad de Santa Fe no escapa a esa realidad pero con una particularidad. Santa Fe es una ciudad con una alta tasa de empleo público, lo que hace que frente a las crisis la ciudad mantenga cierta posibilidad de que el comercio sufra menos el impacto”, sostuvo.

kioscos 1.jpg
Los precios aumentan de manera diaria en los kisocos santafesinos.

Sin embargo, advirtió que esa contención relativa hoy resulta insuficiente frente a la magnitud del problema: “En el presente el impacto es caótico en todo el país”.

Merma en ventas de alimentos

Desde Ukra vienen señalando que la caída del consumo interno es uno de los factores centrales de la crisis del sector. En ese sentido, Mascheroni alertó que el escenario hacia adelante no muestra señales de mejora.

“La situación a mediano y largo plazo va a empeorar. Si bien hay una cierta estabilidad, en realidad no es tal. Los sectores que más tienen más siguen acaparando, hay cada vez menos consumo interno y se ve en todos los segmentos de productores y comerciantes de alimentos”, afirmó.

El referente local también remarcó el desplome en rubros históricamente fuertes para los kioscos y el encarecimiento de la actividad productiva.“Cayeron las ventas en consumo de bebidas, alimentos, etcétera, se volvió caro producir en el país. Los sectores que se ven beneficiados son sectores que prácticamente no generan empleo”, concluyó.

kioscos Santa Fe consumo
