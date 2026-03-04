Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

La nadadora de Unión, Sofía Garcés, competirá en la Copa del Mundo de aguas abiertas, cuya 1ª fecha es en Egipto, y necesita ayuda económica para viajar

La nadadora paranaense de 18 años que representa a Unión, Sofía Garcés , se prepara para afrontar la Copa del Mundo de aguas abiertas . La primera fecha de la competencia fiscalizada por World Aquatics se desarrollará en Somabay el 27 y 28 de marzo próximo. Por ello, necesita la ayuda de todos para viajar y competir teniendo en cuenta los altos costos.

La talentosa nadadora de Unión, Sofía Garcés, formada en Echagüe de Paraná, y estudiante de la carrera de nutrición en la Universidad Nacional del Litoral requiere ayuda para poder hacer frente a los viajes que demanda su participación en la Copa del Mundo de aguas abiertas. El primer destino es Egipto, donde está previsto que se compita en Somabay según dispuso World Aquatics, el ente rector de los deportes acuáticos a nivel mundial.

"Me vengo preparando mucho para afrontar este tipo de competencias, desde diciembre que vengo realizando la pretemporada, ya que tengo entrenamientos todos los días. Vengo haciendo doble turno, más tres de gimnasio, y todo empieza ahora el 27 y 28 de marzo en Egipto, y después quedan tres etapas más a lo largo del año", le dijo Sofía Garcés a UNO Santa Fe.

Sofía Garcés 2 La nadadora de Unión de Santa Fe, tiene 18 años, y estudia la carrera de nutrición en la UNL.

La nadadora de Unión afirmó que "necesito el apoyo económico para afrontar este viaje. Ya sea de empresas o sponsors privados que permitan afrontarlo y que quieran bancarme, ya que son viajes muy costosos y este es un deporte amateur. También aquellas personas que me quieran dar una mano lo pueden hacer con los valores que estén a su alcance, y eso me ayudaría mucho. Tengo un alias de mercado pago que es sofiagarces.ar donde me pueden donar lo que dispongan, y cualquier importa suma un montón".

"Estuve compitiendo en el Argentino de aguas abiertas. En Santo Tomé fue clasificatorio para el Mundial Junior, en el que quedé primera y logré la clasificación. Que ese es otro de mis objetivos, además de la Copa del Mundo, que me va a servir de preparación para el Mundial. En Córdoba también pude quedar primera en junior, y todavía quedan algunas etapas más del circuito argentino así que estoy enfocada en eso", resaltó la deportista oriunda de la ciudad de Paraná.

Entrenada por Adrián Tur y Diego Garbarino en Unión, Sofía, tiene 18 años, y la consulta estuvo dada en como fue cambiar el chip de la pileta por el de las aguas abiertas, y fue clara al expresar que "hago aguas abiertas desde muy chiquita, pero el cambio fue súper bien. Diego y Adrián me saben guiar un montón en aguas abiertas. Pero en pileta nadaba pruebas de distancia como 800 y 1500, así que venía en sintonía con hacer distancias largas".

Sofía Garcés 3 La talentosa nadadora oriunda de Paraná, competirá el 27 y 28 de marzo en Somabay, Egipto.

Con el foco puesto en las aguas abiertas

Justamente, el año pasado, en piscina, tuvo buenas participaciones, y buenos rendimientos. La ex nadadora de Echagüe de Paraná contó que "en el Sudamericano Juvenil, quedé subcampeona en 500, y tercer puesto en 800. Pero lo mejor fue haber quedado primera en 7.5 en el Sudamericano de aguas abiertas. Me gustan las dos especialidades, pero este año me puse el foco en aguas abiertas".

La pregunta que se cae de maduro sobre cualquier nadador que ande por estas latitudes es si piensa en algún momento nadar la Maratón Santa Fe-Coronda. Sobre este punto, Sofi, fue clara al subrayar que "todavía no me veo haciendo la Santa Fe-Coronda, porque significa mucha preparación, física y mental, sobre todo. Pero Diego y Adrián tienen intención con que la haga, pero por el momento solo voy a hacer las del calendario mundial que son de 10 kilómetros".

-Cómo colaborar con Sofía Garces:

Alias: sofiagarces.arg

CVU: 0000003100061529555053

Nombre: Sofia Micaela Garces