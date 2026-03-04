Uno Santa Fe | Santa Fe | paro

Pese al último paro, el Gobierno provincial informó que el 86% de los docentes asistió a dar clases

Se abarca a docentes de escuelas públicas y privadas. Informaron que el 98% de los establecimientos educativos estuvieron abiertos en la provincia.

4 de marzo 2026 · 20:07hs
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, informó que el 98% de las escuelas públicas y privadas estuvieron abiertas y funcionando el lunes 2 de marzo, día en el que comenzó el ciclo lectivo 2026 y en el que se realizó el último paro docente de Amsafé y Sadop.

De acuerdo con un relevamiento realizado por el Ministerio mediante las Delegaciones Regionales, sobre un total de 2.465 instituciones educativas relevadas en todo el territorio provincial, 2.412 establecimientos permanecieron abiertos y desarrollaron actividades con normalidad, mientras que solo 53 estuvieron cerrados. Desde la cartera educativa señalaron que la muestra es representativa de todo el sistema educativo provincial.

“Lo más importante que se vio ese día fue a las familias acompañando el inicio de clases: madres y padres llevando a sus hijos a la escuela, chicos con sus mochilas cargadas de ilusión para comenzar el año y docentes esperándolos en el aula para enseñar. Esa imagen, que se repitió en toda la provincia, refleja lo mejor que puede ocurrir en una sociedad: niños aprendiendo en la escuela, con un libro en la mano y un maestro guiando ese camino”, destacaron desde el Ministerio de Educación.

Otro dato informado por el Gobierno provincial es que el 86,71% de los docentes de escuelas públicas y de gestión privada completó hasta el momento la Declaración Jurada de Prestación de Servicios correspondiente al lunes 2 de marzo, indicando de esa manera que asistieron a dar clases ese día.

Sobre un total de 77.901 docentes de gestión oficial y privada, hasta la tarde de este miércoles 67.553 completaron el formulario correspondiente para esa jornada, y se espera que el número aun sea mayor.

