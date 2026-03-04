Lazio y Atalanta igualaron en la ida de la semifinal de la Copa Italia

Lazio y Atalanta empataron 2-2 en el estadio Olímpico de Roma por la ida de la semifinal de la Copa Italia. La vuelta se disputará el miércoles 22 de abril

Lazio y Atalanta empataron 2-2 este miércoles en el estadio Olímpico de Roma por la ida de la semifinal de la Copa Italia . Los goles del local fueron del volante Fisayo Dele-Bashiru y el delantero Boulaye Dia, mientras que la visita lo igualó con tantos de los mediocampistas Mario Pasalic y Yunus Musah.

Con la igualdad, el partido de vuelta se disputará el miércoles 22 de abril para determinar al finalista que enfrentará al ganador de la serie entre el Inter y el Como.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 11 minutos, con un tiro libre desde la izquierda del carrilero Davide Zappacosta que llegó al segundo palo para el cabezazo de Mario Pasalic, que se fue ancho.

En 40 minutos Zappacosta volvió a generar peligro, al rematar de volea un centro desde la izquierda del volante Lorenzo Bernasconi, con un disparo que dio en el travesaño.

La Lazio abrió el marcador en el primer minuto del segundo tiempo, con una buena combinación entre Fisayo Dele-Bashiru y el volante Daniel Maldini, que habilitó el desmarque a la espalda de la defensa rival del primero, quien luego encaró al arquero Marco Carnesecchi y picó la pelota por encima de su salida.

Cuatro minutos más tarde, el mediocampista Lazar Samardzic controló desde el costado derecho del área, encaró para su pierna izquierda y sacó un disparo desde el borde del área, que fue desviado por el arquero Ivan Provedel pero el rebote fue empujado al gol por Pasalic, con un remate de primera.

En 13 minutos, un disparo desde la medialuna del área del mediocampista Kenneth Taylor salió bajo y sobre el poste derecho de Carnesecchi, que detuvo de gran manera.

A los 41 minutos de la segunda parte, un centro desde la izquierda del carrilero Nuno Tavares fue controlado de pecho dentro de su propia área por Pasalic, que fue sorprendido por la aparición de Boulaye Dia, que le robó la pelota y definió al gol antes de que Carnesecchi alcance a achicar.

Pero la igualdad final llegó tres minutos después, con una jugada individual del extremo Kamaldeen Sulemana por izquierda, cuyo centro atrás permitió el remate potente de Musah, que entró entre las piernas de Provedel, quien estaba tapado.