Chelsea le ganó a Aston Villa y está en zona de Europa League en la Premier

Chelsea, con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, venció 4-1 al Aston Villa de Emiliano Martínez y Emiliano Buendia, por la fecha 29 de la Premier League

Chelsea , con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho como titulares, venció este miércoles por 4-1 al Aston Villa de sus compatriotas Emiliano Martínez y Emiliano Buendia, por la fecha 29 de la Premier League .

El equipo de Liam Rosenior venía de perder 2-1 con el líder Arsenal en el Emirates Stadium el pasado domingo. Este resultado dejó a los de Londres en el sexto lugar de la tabla con 45 puntos, a una unidad de los puestos de clasificación a competiciones europeas tras la derrota del Liverpool ante el Wolverhampton Wanderers.

Justamente, Wolverhampton fue el verdugo del equipo del español Unai Emery el pasado viernes cuando lo venció 2-0 en el Molineaux stadium. Esta derrota significó el tercer partido al hilo que el Aston Villa no gana en este certamen que lo tiene en el cuarto puesto con 51 unidades.

En el Villa Park, el equipo local empezó ganando con el gol del brasileño Douglas Luiz a los 2 minutos de juego. Tras un desborde por la derecha del jamaiquino Leon Bailey, el ex Bayer Leverkusen de Alemania metió el pase al medio para Luiz que definió de primera y puso el 1-0.

El Chelsea empataría el partido a los 35 minutos con el gol del brasileño Joao Pedro. Tras un pelotazo a la espalda de la defensa del Aston Villa por parte del argentino Enzo Fernández, la pelota le quedó al francés Malo Gusto que tocó al medio y apareció el ex delantero del Watford para empujarla y marcar el 1-1.

A los 50 minutos de este primer tiempo, el equipo de Londres se adelantaría en el marcador con el segundo gol de Joao Pedro en la noche. En la medialuna del área, el argentino Fernández metió un exquisito pase entre líneas para el brasileño que quedó mano a mano con el arquero albiceleste Emiliano Martínez, se la pinchó sutilmente y anotó el 2-1.

En el complemento, a los 10 minutos, el mediocampista Cole Palmer marcó el 3-1 para el Chelsea. Tras un desborde por la derecha y posterior centro al área de Malo Gusto, el arquero Martínez despejó con los puños a la medialuna del área donde Palmer atacó la pelota, le dio de lleno y anotó su noveno gol en este campeonato.

La goleada la cerraría Joao Pedro con su hat-trick a los 19 minutos. Como en el primer tanto, Palmer metió un pelotazo a la espalda de la defensa del Aston Villa para que el argentino Alejandro Garnacho se vaya mano a mano ante el arquero Martínez y toque en corto al medio para el ingreso de Pedro que definió en soledad y marcó el 4-1 definitivo.

Embed - HAT-TRICK DE JOAO PEDRO Y PALIZA DEL CHELSEA AL VILLA DEL DIBU | Aston Villa 1-4 Chelsea | RESUMEN

Con este resultado, el Chelsea quedó en el quinto lugar de la tabla con 48 puntos, en puesto de UEFA Europa League y a dos unidades del último cupo para UEFA Champions League que lo tiene, justamente, el Aston Villa.

La jornada de miércoles en Inglaterra comenzó con el empate 2-2 del Manchester City ante el Nottingham Forest en el Eithad stadium, quedando así como escolta del Arsenal con 7 puntos de diferencia.

Triunfo clave en la cima de Arsenal en la Premier League

Justamente, el Arsenal le ganó 1-0 al Brighton and Hove Albion en el Amex stadium y se mantiene en lo más alto de esta English Premier League.

Embed - SAKA METIÓ UN GOL TEMPRANERO Y EL ARSENAL SE ALEJÓ DEL CITY | Brighton 0-1 Arsenal | RESUMEN

Por su parte, en Craven Cottage, el West Ham derrotó 1-0 al Fulham y mantiene viva la ilusión de permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés por una temporada más.

Embed - TRIUNFAZO HAMMER EN LONDRES PARA SOÑAR CON LA PERMANENCIA | Fulham 0-1 West Ham | RESUMEN

En Saint James Park, el Newcastle United venció agónicamente al Manchester United por 2-1 y sigue en la lucha por un puesto de competencia internacional la próxima temporada.