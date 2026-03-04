Ugo Carabelli avanzó en Indian Wells tras vencer a Martin Damm

Camilo Ugo Carabelli avanzó a la segunda ronda de Indian Wells tras superar al estadounidense Martin Damm Jr. por 7-6(5) y 6-3, mientras que Mariano Navone quedó eliminado en su debut frente a Marcos Giron, que se impuso por 4-6, 7-5 y 6-3.
Una buena y una mala en Indian Wells
En el cuadro masculino del Indian Wells, Ugo Carabelli cumplió con el primer objetivo. Después de una gira sudamericana con puntos defendidos en el Challenger de Rosario y cuartos de final en el ATP de Buenos Aires, además de derrotas consecutivas en Río de Janeiro y Santiago, el porteño necesitaba una respuesta.
El primer set transitó sin quiebres y con alta tensión ya que Ugo Carabelli asumió la iniciativa, cometió más errores no forzados pero sostuvo la agresividad, levantó un set point en el noveno juego y llevó la definición al tie break.
Allí marcó diferencias con decisión y cerró 7-6(5). En el segundo parcial mantuvo la presión desde el fondo, aceleró con la derecha y quebró en el tramo decisivo para sellar el 6-3. En la próxima instancia enfrentará a Brandon Nakashima.
Distinta fue la historia para Navone debido a que el bonaerense, que modificó su equipo de trabajo en las últimas semanas, arrancó firme ante Marcos Giron y se llevó el primer set 6-4 tras recuperar un quiebre y golpear en el momento justo.
Sin embargo, el local elevó el nivel en el segundo parcial, aprovechó errores en el 5-5 y forzó el tercero con un 7-5 ajustado. En el set final, Giron tomó el control desde temprano con un quiebre en el tercer game y administró la ventaja.