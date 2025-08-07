Uno Santa Fe | Ovación | Dibu Martínez

Dibu Martínez fue nominado como mejor arquero del mundo

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez vuelve a estar en la lista del Trofeo Yashin, que reconoce al mejor golero del planeta en la última temporada

7 de agosto 2025 · 09:28hs
Dibu Martínez fue nominado como mejor arquero del mundo

El arquero campeón del mundo, Emiliano Dibu Martínez, fue nominado para el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero en la última temporada. La prestigiosa revista France Football dio a conocer este jueves la nómina de candidatos al premio que se entregará en la próxima gala del Balón de Oro.

El futbolista de la Selección buscará ese reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de conseguirlo en 2023 y 2024.

El marplatense, de 32 años, competirá con Alisson Becker, Yassine Bono, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953419798399926668?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953419798399926668%7Ctwgr%5Ef29318a69137a2f8daa55e24c85b8e6b1bc2d9a5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-31226594033671013198.ampproject.net%2F2507172035000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false

Dibu Martínez arquero
