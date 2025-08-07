El arquero campeón del mundo, Emiliano Dibu Martínez, fue nominado para el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero en la última temporada. La prestigiosa revista France Football dio a conocer este jueves la nómina de candidatos al premio que se entregará en la próxima gala del Balón de Oro.
Dibu Martínez fue nominado como mejor arquero del mundo
7 de agosto 2025 · 09:28hs
El futbolista de la Selección buscará ese reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de conseguirlo en 2023 y 2024.
El marplatense, de 32 años, competirá con Alisson Becker, Yassine Bono, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels y Yann Sommer.