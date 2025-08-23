Uno Santa Fe | Ovación | Martínez

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez, fue titular este sábado en la derrota de Aston Villa por 1-0 como visitante frente a Brentford

23 de agosto 2025 · 13:41hs
Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Emiliano Martínez no tuvo un feliz regreso al arco de Aston Villa ya que su equipo perdió 1-0 en su visita a Brentford, por la segunda jornada de la Premier League.

El argentino no había atajado en la primera fecha en el empate sin tantos con Newcastle porque había sido expulsado en la última jornada de la Premier League pasada y debía cumplir una fecha de suspensión.

Tras el gol de Enzo Fernández en la goleada de Chelsea sobre West Ham (5-1) y la sobria actuación de Cuti Romero en el triunfo 2-0 de Tottenham en campo de Manchester City, llegó el turno de Dibu Martínez.

Esta tarde en campo de Brentford, el guardameta del seleccionado argentino volvió a custodiar los tres palos del arco del equipo de Unai Emery.

LEER MÁS: Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Y no tuvo un comienzo feliz Martínez: a los 13 minutos el local se puso en ventaja por intermedio de Dango Ouattara, quien aprovechó una seguidilla de errores defensivos del Villa, y tras un rebote en el arquero argentino, definió de zurda.

Al cuarto de hora el también marplatense Emiliano Buendía saltó al campo de juego en lugar del lesionado Boubacar Kamara.

El elenco de Birmingham no tuvo ideas para igualar el partido y, con el correr de los minutos, el equipo local se fue enamorando de la ventaja mínima y la defendió con uñas y dientes hasta el final.

Aston Villa ahora buscará recuperarse en condición de local ante Crystal Palace mientras que Brentford visitará al ascendido Sunderland, que esta fecha perdió 2-0 con el también ascendido Burnley.

El resumen de la derrota de Aston Villa

Embed - LAS ABEJAS DE BRENTFORD AMARGARON AL VILLA DE DIBU MARTÍNEZ | Brentford 1-0 Aston Villa | RESUMEN

Martínez Aston Villa Brentford
Noticias relacionadas
el tottenham de romero vencio a manchester city y es lider

El Tottenham de Romero venció a Manchester City y es líder

todos los partidos que se juegan este sabado en la zona de colon

Todos los partidos que se juegan este sábado en la zona de Colón

mira los argentinos que debutan este domingo en el us open

Mirá los argentinos que debutan este domingo en el US Open

la afa brindo detalles de los amistosos que tendra la seleccion argentina

La AFA brindó detalles de los amistosos que tendrá la Selección Argentina

Lo último

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Último Momento
Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Ovación
Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"