Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

El exjugador de River y Manchester City, Claudio Echeverri, sumó este sábado los primeros minutos con Bayer Leverkussen en el revés ante Hoffenheim

23 de agosto 2025 · 13:26hs


Claudio Echeverri no tuvo un debut feliz en Bayer Leverkusen, que cayó 2 a 1 como local ante Hoffenheim por la primera fecha de la Bundesliga.

El chaqueño fue al banco de suplentes y el entrenador Erik Ten Hag lo metió a los 85 minutios. El partido ya estaba 2-1 a favor de Hoffenheim y, pese al ingreso del argentino, el resultado no se modificó.

En total jugó 12 minutos, contando el tiempo agregado, tocó once veces la pelota, acertó los cinco pases que entregó, realizó una gamebta y perdió dos pelotas.

El ex Liverpool Jarell Quansah abrió el marcador para el local pero Fisnik Asllani y Tim Lemperle dieron vuelta el resultado para la visita.

Debut con derrota para el Diablito Echeverri en la Bundesliga

Embed - EL DIABLITO ECHEVERRI DEBUTÓ EN LA DERROTA DEL LEVERKUSEN | B. Leverkusen 1-2 Hoffenheim | RESUMEN

Echeverri Manchester City Bayer Leverkusen
