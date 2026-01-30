Uno Santa Fe | Ovación | Djokovic

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

El serbio Novak Djokovic consiguió un triunfo que parecía imposible ante el italiano Jannik Sinner y se metió en la gran final del Abierto de Australia

30 de enero 2026 · 14:44hs
Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

El serbio Novak Djokovic (4°) consiguió un triunfo que parecía imposible ante el italiano Jannik Sinner (2°) y se metió en la gran final del Abierto de Australia, donde se enfrentará con el español Carlos Alcaraz (1°). Nole que, con 38 años, sigue haciendo historia, se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 luego de 4 horas y 9 minutos de juego.

Se armó la final del Abierto de Australia

El serbio pudo sacar adelante un encuentro increíble, en el que estuvo casi siempre en desventaja y demostró tener una mente inquebrantable para poder salir siempre adelante.

El momento bisagra del partido se dio en el quinto set, donde aprovechó la única chance de quiebre que tuvo y salvó las ocho oportunidades que tuvo su oponente.

Luego del triunfo, que le permitió cortar con una racha de cinco caídas consecutivas ante Sinner, Djokovic confesó que “no encuentro palabras para ser honesto. Me parece increíble”, y añadió: “Me trae recuerdos de casi seis horas en 2012 contra Rafa (Nadal)”.

Con respecto a su impresionante actuación, aseguró que “esta era la única forma que tenía para ganarle, me había ganado los últimos cinco partidos. Tenía mi número y se lo tuve que cambiar”.

Por último, destacó: “Tengo que agradecerle (a Sinner) y felicitarlo. Es un gran jugador y me llevó al límite. Hay que darle un aplauso a él también”.

Este domingo por la mañana Djokovic se enfrentará con Alcaraz en la final, donde buscará conseguir su 25° título de Grand Slam y el undécimo en el Abierto de Australia, donde es el mayor ganador con amplia diferencia. __IP_

Djokovic Jannik Sinner Abierto de Australia
Noticias relacionadas
Santa Fe será escenario de un sprint demostración en la costanera Este.

Continúan las actividades oficiales por la Maratón Santa Fe-Coronda

Los nadadores no utilizarán la Cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda.

No se utilizará la Cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe - Coronda

scaloni se reunio con los argentinos del atletico de madrid en espana

Scaloni se reunió con los argentinos del Atlético de Madrid en España

todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la champions league

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoffs de la Champions League

Lo último

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Último Momento
Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final de Australia

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Publicaron las asignaciones de vacantes del concurso de ascenso a cargos directivos

Publicaron las asignaciones de vacantes del concurso de ascenso a cargos directivos

Ovación
Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Todo lo que el hincha de Unión debe conocer para el partido contra Gimnasia (M)

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Colón anunció los nuevos valores para socios desde febrero

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores están bien

Unión sufrió dos sustos ante Lanús, aunque ambos jugadores están bien

Colón arrasó a Jujuy Básquet y celebró en el Roque Otrino

Colón arrasó a Jujuy Básquet y celebró en el Roque Otrino

Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

Theo Akwuba es refuerzo de Unión para la Liga Nacional

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único