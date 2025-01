Djokovic, sobre su deportación de Australia en el 2022: "Me envenenaron"

El serbio Novak Djokovic estuvo envuelto en una polémica por negarse a vacunarse contra el covid-19 y no pudo disputar el Abierto de Australia de aquel año.

El serbio Novak Djokovic rompió el silencio en la previa al Abierto de Australia sobre el incidente que vivió en 2022 en el país donde fue deportado por no estar vacunado contra el covid-19.

Tras el problema en el que se vio envuelto, el séptimo mejor del mundo no pudo disputar la competencia en aquel año.

Djokovic declaró, a la revista GQ, que lo habían intoxicado y que recién se percató de ello cuando volvió a su país: “Tuve algunos problemas de salud y me di cuenta que en ese hotel de retención me dieron comida que me envenenó. Descubrí cosas cuando volví a Serbia”.

“Nunca he dicho esto a nadie públicamente, pero noté que tenía un nivel muy alto de metales pesados. Tenía plomo, un nivel muy alto de plomo y mercurio”, confesó.

El deportista contó que, en un principio, creyó que se trataba de una simple gripe, pero “Me sentí tan mal que tuve que llamar a un equipo médico de emergencia", agregó después.

La denuncia de Djokovic con Australia

Luego de la denuncia, el gobierno australiano salió a desmentir las declaraciones realizadas por el tenista y aseguraron que el hotel en donde se hospedó pasaba controles sanitarios y que se suministraban muestras de los distintos platos al contratista responsable de los servicios de detención.

Por otro lado, el serbio contó que la gente del país de Oceanía le pidieron perdón por lo sucedido: “Muchos australianos que me he encontrado en Australia en los últimos años o en otras partes del mundo han venido a disculparse por el trato que recibí, porque estaban avergonzados de su propio gobierno. De hecho, me encanta estar acá y creo que mis resultados testifican mis sensaciones al jugar al tenis y estar en este país”.

El tenista había sido deportado del país horas antes de que comience el torneo y le prohibieron la entrada durante tres años, pero el equipo legal del séptimo mejor del mundo consiguió revocar la medida tomada, asegurando que el gobierno australiano ya había levantado todas las restricciones realizadas durante la pandemia.

Djokovic volverá a disputar el Abierto de Australia este sábado cuando se enfrente ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (133°). En caso de quedarse con el trofeo, conseguirá su vigésimo quinto título de individuales en torneos de Grand Slam.

A su vez, el serbio jugará su primera competencia con el británico Andy Murray como su nuevo entrenador, luego de que el histórico tenista se retirara como jugador tras ser parte de los Juegos Olímpicos de París 2024.