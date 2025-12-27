Doblete y golazo de taco de Cristiano Ronaldo en el triunfo de Al-Nassr A poco más de un mes de cumplir los 41 años, el portugués Cristiano Ronaldo volvió a ser figura de Al-Nassr y llegó a los 956 goles en su carrera 27 de diciembre 2025 · 20:59hs

Con dos goles más en la Liga de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo para el Al Nassr, que venció 3-0 al Al Okhdood y estiró su racha que alcanzó las ocho victorias de manera consecutiva. A poco más de un mes de cumplir 41 años, el astro portugués está cada vez más cerca de una marca histórica que nadie ha alcanzado: los mil goles oficiales. Ya acumula 956.

Cristiano Ronaldo llegó a los 956 goles El ex Real Madrid se lució en la fecha del torneo saudí al convertir a los 31 minutos y luego en la última jugada del primer tiempo. En el primer tanto, solo tuvo que empujarla debajo del arco tras un centro preciso de Abdulelah Al Amri. En el segundo, definió con clase de taco tras una asistencia del croata Marcelo Brozovic desde la derecha. En el complemento, Ronaldo tuvo una chance más para el triplete, pero su tercer gol fue anulado por posición adelantada. Pese a esa decisión arbitral, el portugués fue la figura del partido.

A lo largo de 2025, ya convirtió 40 goles, lo que le permitió establecer un nuevo registro como el único futbolista en marcar al menos una vez en 24 años calendario consecutivos. Solo con la camiseta de su selección suma 156 conquistas. En la Liga de Arabia Saudita, lleva 12 gritos en los diez encuentros disputados, lo que lo posiciona como el goleador del campeonato. Su regularidad y vigencia lo siguen destacando en el cierre de una carrera llena de récords.