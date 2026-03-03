Cristiano Ronaldo, lesionado: Al Nassr aclaró su situación en Arabia

El club saudí confirmó una molestia en el isquiotibial de Cristiano Ronaldo y desactivó especulaciones sobre una salida del país.

En medio de versiones cruzadas sobre su futuro, Cristiano Ronaldo quedó en el centro de la escena por una cuestión estrictamente médica. Al Nassr informó que el atacante presenta una lesión en el isquiotibial y ya inició un plan de recuperación bajo seguimiento diario del cuerpo médico.

La entidad saudí precisó que el problema muscular se produjo tras el último compromiso oficial y que el futbolista comenzó un programa de rehabilitación específico. Se trata de una zona sensible para cualquier delantero de alta demanda explosiva, ya que el isquiotibial interviene de manera directa en los desmarques de ruptura, cambios de ritmo y aceleraciones en campo rival.

En términos competitivos, la baja implica un reajuste en la estructura ofensiva del equipo, que suele apoyarse en la capacidad del portugués para fijar centrales, atacar el primer palo y capitalizar envíos laterales.

LEER MÁS: Colapinto y la chance de correr "en casa" si la F1 reordena el calendario

Impacto en la liga y rumores externos

A sus 41 años, el capitán luso atraviesa una temporada de notable eficacia en la Saudi Pro League, con cifras que lo mantienen entre los máximos artilleros del certamen. Su influencia no se reduce al área: también participa en la construcción, retrocede para generar superioridad numérica y activa la presión tras pérdida.

La confirmación oficial llega además en un contexto atravesado por especulaciones sobre un eventual traslado a Europa. Sin embargo, desde el entorno del club desestimaron cualquier salida inminente y remarcaron que el foco está puesto en la recuperación y en sostener el liderazgo en la recta decisiva del campeonato.