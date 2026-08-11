Atención médica: quiénes deberán pagar en los hospitales nacionales y qué pasa en Santa Fe

El Gobierno estableció que extranjeros no residentes deberán pagar la atención médica no urgente en hospitales nacionales. Qué pasa en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno nacional estableció un nuevo esquema de cobro de atención médica para extranjeros no residentes que concurran a hospitales administrados por la Nación. La medida fue oficializada este martes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y contempla procedimientos específicos para el recupero del costo de las prestaciones.

La disposición alcanza a quienes no tengan residencia en el país y requieran tratamientos médicos o atención sanitaria habitual , es decir, aquellas prestaciones que no revistan carácter de emergencia.

La medida se desprende del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que introdujo modificaciones a la Ley de Migraciones, y fue reglamentada ahora mediante la Resolución 1066/2026.

Qué establece el Gobierno para los extranjeros

La normativa mantiene la atención sanitaria para cualquier extranjero que se encuentre ante una situación de emergencia. En esos casos, no podrá negarse ni restringirse el acceso a la asistencia social o sanitaria, independientemente de la situación migratoria de la persona.

En cambio, los extranjeros con residencia permanente podrán utilizar el sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, incluso cuando se trate de prestaciones que no sean de urgencia.

La situación es diferente para los extranjeros no residentes. Para acceder a tratamientos médicos o atención sanitaria habitual en hospitales nacionales deberán presentar un seguro de salud que cubra la prestación o realizar previamente el pago del servicio.

La resolución establece dos mecanismos para recuperar los costos de las prestaciones: uno destinado al cobro a través de compañías de seguros de salud y otro para el cobro directo a los particulares extranjeros que no cuenten con cobertura.

Cuáles son los hospitales nacionales alcanzados

En todo el país existen actualmente cinco hospitales nacionales dependientes del Gobierno nacional. Ninguno de ellos está ubicado en la ciudad de Santa Fe.

Los establecimientos alcanzados por la nueva normativa son:

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas , ubicado en El Palomar, provincia de Buenos Aires.

, ubicado en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Hospital Nacional Doctor Baldomero Sommer , en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

, en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Hospital Nacional y Comunidad Doctor Ramón Carrillo , ubicado en Ciudadela, provincia de Buenos Aires.

, ubicado en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Doctor Juan Otimio Tesone (Inareps), ubicado en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, la ciudad de Santa Fe no cuenta con hospitales nacionales dentro de este listado y la resolución no modifica directamente el funcionamiento de los hospitales públicos provinciales y municipales de la capital santafesina.

Qué pasa con la atención médica en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, la atención en los hospitales públicos provinciales continúa bajo la normativa correspondiente al sistema de salud de la provincia de Santa Fe. La resolución nacional está dirigida específicamente a los establecimientos sanitarios que dependen del Gobierno nacional.

La medida también establece una diferencia según la situación migratoria: mientras que las emergencias médicas deben ser atendidas independientemente de la condición migratoria, para las prestaciones no urgentes de los extranjeros no residentes se exige cobertura mediante un seguro o el pago correspondiente cuando se trate de hospitales nacionales.

El nuevo esquema busca establecer mecanismos para que el Estado nacional pueda recuperar el costo de las prestaciones médicas brindadas a extranjeros no residentes, diferenciando las situaciones de emergencia de aquellas atenciones programadas o habituales.

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