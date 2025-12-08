Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: "Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos"

El DT de Estudiantes, Eduardo Domínguez, se mostró sonriente en la conferencia luego de ganar el clásico ante Gimnasia y de meterse en la final del Clausura

8 de diciembre 2025 · 19:57hs
Domínguez sacó pecho en Estudiantes: Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos

@EdelpOficial

Estudiantes volvió a meterse en una definición y Eduardo Domínguez dejó claras las sensaciones tras el triunfo en el clásico ante Gimnasia. Con una mezcla de alivio, convicción y orgullo por el proceso, el entrenador explicó cómo llegó su equipo hasta esta nueva final del Clausura, donde espera Racing.

• LEER MÁS: Estudiantes ganó el clásico en El Bosque y jugará la final del Clausura ante Racing

“La felicidad de jugar una nueva final. Sabemos que llegar a estas instancias no es sencillo. No es para todos”, arrancó Domínguez, enfatizando un objetivo que, según él, se trazó desde los primeros días de pretemporada. El Pincha, que convivió con golpes duros durante el año, capitalizó cada experiencia: “Hubo un replanteo de aquella final perdida con Vélez. Este grupo se hizo más fuerte después de eso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1998161021941268746&partner=&hide_thread=false

El entrenador también recordó el paso por la Copa Libertadores, donde Estudiantes estuvo a un paso de eliminar al campeón. “Después de eso, lo que nos quedaba era ir a buscar esta final nacional. Me pone muy contento por el grupo de jugadores, que cada vez cree más”, aseguró.

Sobre el clásico, reconoció que el contexto obligaba a modificar los planes habituales: “Sabíamos que el partido sería muy complicado y en esa cancha. Había que jugar de otra manera. Todos entendieron el partido largo que había que hacer”. La idea fue clara: ceder ciertos momentos, evitar el juego que favorece a Gimnasia y apostar a la jerarquía individual. Y así fue: “Sabemos que tenemos jugadores desequilibrantes y aparecieron”.

Para Domínguez, el camino recorrido no fue casual y tuvo un componente emocional clave: “A veces necesitás recibir golpes para crecer. Siempre agradecemos el apoyo. Fue maravilloso ver a la gente con esa ilusión”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1998162066314580024&partner=&hide_thread=false

Ahora, con la final a la vista, el DT no dudó en ponderar al rival y el momento histórico: “Lo que viene es una final contra un gran equipo. Los dos mejores del país y que compitieron muy bien a nivel internacional. Llegamos bien”.

Estudiantes Eduardo Domínguez Gimnasia
Noticias relacionadas
gimnasia y estudiantes definen al finalista en un clasico platense cargado de historia

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

El plantel de Gimnasia no entrenó por falta de pago.

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

semifinales del torneo clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

central cordoba y estudiantes buscan un lugar en cuartos:

Central Córdoba y Estudiantes buscan un lugar en cuartos:

Lo último

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Último Momento
Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Un hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna en el clásico ante Estudiantes y está grave

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Manchester United goleó a Wolves por la Premier League

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

Milan remontó un partidazo y volvió a ser el líder de la Serie A

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos

Domínguez sacó pecho en Estudiantes: "Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos"

Ovación
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Unión vuelve a poner sus ojos en el volante Rodrigo Saravia

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"