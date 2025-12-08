Domínguez sacó pecho en Estudiantes: "Feliz de jugar otra final, sabemos que no es para todos"

El DT de Estudiantes, Eduardo Domínguez, se mostró sonriente en la conferencia luego de ganar el clásico ante Gimnasia y de meterse en la final del Clausura

Estudiantes volvió a meterse en una definición y Eduardo Domínguez dejó claras las sensaciones tras el triunfo en el clásico ante Gimnasia . Con una mezcla de alivio, convicción y orgullo por el proceso, el entrenador explicó cómo llegó su equipo hasta esta nueva final del Clausura , donde espera Racing.

• LEER MÁS: Estudiantes ganó el clásico en El Bosque y jugará la final del Clausura ante Racing

“La felicidad de jugar una nueva final. Sabemos que llegar a estas instancias no es sencillo. No es para todos”, arrancó Domínguez, enfatizando un objetivo que, según él, se trazó desde los primeros días de pretemporada. El Pincha, que convivió con golpes duros durante el año, capitalizó cada experiencia: “Hubo un replanteo de aquella final perdida con Vélez. Este grupo se hizo más fuerte después de eso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1998161021941268746&partner=&hide_thread=false "SABÍAMOS QUE TENÍAMOS EQUIPO PARA JUGAR UNA NUEVA FINAL" La palabra y análisis de Eduardo Domínguez tras la clasificación de Estudiantes a la final del Torneo Clausura.



Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/pKTlsZLGmH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 8, 2025

El entrenador también recordó el paso por la Copa Libertadores, donde Estudiantes estuvo a un paso de eliminar al campeón. “Después de eso, lo que nos quedaba era ir a buscar esta final nacional. Me pone muy contento por el grupo de jugadores, que cada vez cree más”, aseguró.

Sobre el clásico, reconoció que el contexto obligaba a modificar los planes habituales: “Sabíamos que el partido sería muy complicado y en esa cancha. Había que jugar de otra manera. Todos entendieron el partido largo que había que hacer”. La idea fue clara: ceder ciertos momentos, evitar el juego que favorece a Gimnasia y apostar a la jerarquía individual. Y así fue: “Sabemos que tenemos jugadores desequilibrantes y aparecieron”.

Para Domínguez, el camino recorrido no fue casual y tuvo un componente emocional clave: “A veces necesitás recibir golpes para crecer. Siempre agradecemos el apoyo. Fue maravilloso ver a la gente con esa ilusión”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1998162066314580024&partner=&hide_thread=false "QUE SIGAN CREYENDO EN LOS JUGADORES, NOSOTROS NUNCA DEJAMOS DE CREER" Eduardo Domínguez y su mensaje a los hinchas de Estudiantes tras clasificar a la final.



Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vqqleTD7ac — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 8, 2025

Ahora, con la final a la vista, el DT no dudó en ponderar al rival y el momento histórico: “Lo que viene es una final contra un gran equipo. Los dos mejores del país y que compitieron muy bien a nivel internacional. Llegamos bien”.