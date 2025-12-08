Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes ganó el clásico en El Bosque y jugará la final del Clausura ante Racing

Con gol de Tiago Palacios, Estudiantes venció de visitante 1-0 a Gimnasia (LP) y definirá el Clausura ante Racing en Santiago del Estero

8 de diciembre 2025 · 19:23hs
Nacho Amiconi

Estudiantes le ganó el clásico de La Plata a Gimnasia opr 1-0 y clasificó a la final del Torneo Clausura. El único gol lo marcó Tiago Palacios. Enfrentará a Racing el próximo sábado en Santiago del Estero, a partir de las 21.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso, muy disputado y marcado por infracciones, amonestaciones y una catarata de cambios en el complemento. El gol decisivo llegó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Tiago Palacios culminó una gran jugada colectiva encabezada por Edwuin Cetré.

Tras un primer tiempo sin goles, el partido mostró sus momentos más ásperos, con sucesivas faltas y varias tarjetas amarillas. Estudiantes había tenido la más clara en los pies de Cristian Medina, cuyo remate cruzado encontró una brillante respuesta de Insfrán. En la réplica, Muslera salvó a su equipo en la línea tras un centro desviado de Panaro.

El complemento comenzó igual de friccionado y los primeros diez minutos transcurrieron entre faltas consecutivas y una amonestación para Santiago Núñez. A los 16 minutos, el visitante rompió la paridad: Cetré desbordó por izquierda, dejó atrás a Giampaoli y asistió perfecto a Palacios, que definió cruzado para el 1-0. Desde allí, Estudiantes manejó el juego con mayor aplomo y aprovechó un tramo de desconcierto de Gimnasia, que solo respondió con un córner sin demasiado peligro.

El partido entró luego en un segmento de múltiples cambios en ambos equipos. Gimnasia movió el banco con Hurtado, Merlo y Briasco para buscar profundidad, mientras que Estudiantes respondió reemplazando a Alario, Piovi y el propio Palacios.

En ese clima de roces, Franco Domínguez vio la amarilla por una fuerte infracción y el juego se volvió cada vez más entrecortado. Cetré tuvo la más clara antes de salir, con un remate bajo que Insfrán controló en dos tiempos.

En los minutos finales, Gimnasia intentó con centros y jugadas forzadas pero nunca logró comprometer a Muslera, mientras que Estudiantes sostuvo la ventaja con orden defensivo y cortes oportunos.

Embed - EL LEÓN GANÓ EL CLÁSICO EN EL BOSQUE Y ES FINALISTA DEL TORNEO | Gimnasia 0-1 Estudiantes | RESUMEN

Formaciones de Gimnasia y Estudiantes

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejon; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Gol: en el segundo tiempo 16m Tiago Palacios (E).

Cambios en el segundo tiempo: 21m Jan Hurtado por Matías Panaro (G), Jeremías Merlo por Alejandro Piedrahita (G), Norberto Briasco por Bautista Merlini (G), 23m Mikel Amondarain por Ezequiel Piovi (E), Alexis Castro por Tiago Palacios (E), Franco Domínguez por Lucas Alario (E), 31m Lucas Castro por Augusto Max (G), 36m Pablo Aguilar por Nicolas Barros Schelotto (G), Facundo Rodríguez por Edwin Cetré (E), 43m Gastón Benedetti por Santiago Arzamendia (E).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Estudiantes Gimnasia Clausura
