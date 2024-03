Durísima caída de la Sub 23 de Mascherano ante México

La Sub 23 de Javier Mascherano cayó por 3-0 ante México, en el segundo partido amistoso preparatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego del triunfo el pasado viernes por 4-2, la Selección Argentina Sub 23 cayó ante México por tres a cero, en el marco de la preparación de cara a los Juegos Olímpicos 2024 . Los goles fueron convertidos por Santiago Muñoz, de penal, y un doblete de Ramiro Arciga.

La derrota ante un rival que no clasificó a los Juegos Olímpicos le genera otro dolor de cabeza al DT Javier Mascherano, que realizó varios cambios buscando afinar el equipo de cara a la cita en París.

La Sub 23 de Mascherano se pone otra vez a prueba ante México

Vale recordar que el sorteo dispuso que el combinado albiceleste fuera cabeza de serie del Grupo B de los JJ.OO.

Los dirigidos por el Jefecito iniciarán su camino el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23. Luego, el 27 de julio en el Stade de Lyon, Argentina se verá las caras ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 de la AFC, competencia que se llevará adelante del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar. Finalmente cerrará la primera fase el 30 de julio, otra vez en el Stade de Lyon. Allí chocará ante Ucrania, conjunto que terminó en el tercer lugar en la Eurocopa Sub 21.

Los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.